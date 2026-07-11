Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το επόμενο πενθήμερο ο καιρός θα είναι αίθριος με ηλιοφάνεια και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα κυμανθεί από 34 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η αστάθεια θα παραμείνει περιορισμένη με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές μπόρες κυρίως στις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας κατά τις απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση έως 5 μποφόρ, ενώ η χώρα δεν αναμένεται να επηρεαστεί άμεσα από το κύμα καύσωνα της Ευρώπης.

Λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας και των ανέμων, οι αρχές εφιστούν την προσοχή για τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές.

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Καθαρά καλοκαιρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού το επόμενο πενθήμερο, με αρκετή ηλιοφάνεια, σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και περιορισμένη αστάθεια, κυρίως πάνω από ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΜΥ και του Meteo, σήμερα Σάββατο οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν φυσιολογικές για την εποχή, όμως από την Κυριακή και κυρίως προς τα μέσα της νέας εβδομάδας ο υδράργυρος θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο για κυριαρχία της ηλιοφάνειας και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, διευκρινίζοντας ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί άμεσα από το ακραίο κύμα ζέστης που πλήττει περιοχές της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης.

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Ελλάδα συνολικά – Σάββατο 11 Ιουλίου

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο, ενώ υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρους όμβρους, κυρίως στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς στη δυτική Μακεδονία, τους 34 σε Μακεδονία και Θράκη, τους 36 στη Θεσσαλία, τους 35 στη Στερεά και τους 33-34 βαθμούς στην Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα νησιά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί και βορειοδυτικοί 2 έως 4 μποφόρ. (meteo.gr)

Κυριακή 12 Ιουλίου

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, χωρίς γενικευμένα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Στη νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα είναι χαμηλότερες λόγω των βοριάδων. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, γενικά 4 έως 5 μποφόρ.

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Δευτέρα 13 Ιουλίου

Ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Δεν αποκλείονται λίγες σύντομες μπόρες σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 34-36 βαθμούς. Στις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Στερεάς η ζέστη θα είναι εντονότερη.

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Τρίτη 14 Ιουλίου

Γενικά αίθριος και ζεστός θα είναι ο καιρός. Η πιθανότητα βροχής θα είναι μικρή και θα περιορίζεται κυρίως στα βόρεια ορεινά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 35-36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθούν να επηρεάζουν το Αιγαίο με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

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Τετάρτη 15 Ιουλίου

Η ζέστη θα ενισχυθεί, με αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Στο εσωτερικό των ηπειρωτικών περιοχών ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 36 βαθμούς και τοπικά να κινηθεί ελαφρώς υψηλότερα.

Η πρόγνωση των τελευταίων ημερών του πενθημέρου παρουσιάζει πάντως μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας και θα χρειαστεί επικαιροποίηση με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

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Αθήνα

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Το Σάββατο στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με ανέμους έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. (meteo.gr)

Την Κυριακή θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς. Τη Δευτέρα υπάρχει μικρή πιθανότητα πρόσκαιρης μπόρας, κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού, με μέγιστη τιμή γύρω στους 34 βαθμούς.

Την Τρίτη αναμένονται ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί, ενώ την Τετάρτη η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 36 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

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Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και το μεσημέρι θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς. (meteo.gr)

Την Κυριακή η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 33 βαθμούς, τη Δευτέρα και την Τρίτη τους 34 και την Τετάρτη τους 35 βαθμούς. Οι πιθανότητες βροχής παραμένουν περιορισμένες, με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την ηλιοφάνεια.

Για σήμερα έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας για την Κεντρική Μακεδονία, με τοπικές τιμές 35-36 βαθμών κατά τις θερμότερες ώρες, κυρίως μακριά από την παραλιακή ζώνη.

Θάλασσες – Άνεμοι

Οι θάλασσες θα είναι γενικά καλές για ταξίδι, με μεγαλύτερο κυματισμό στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σήμερα οι άνεμοι θα φτάνουν τα 5 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, το Καρπάθιο, τη θάλασσα της Ρόδου και το ανατολικό Κρητικό.

Στο Κάβο Ντόρο και στον νότιο Ευβοϊκό προβλέπονται άνεμοι έως 4 μποφόρ, στον Σαρωνικό και στον Θερμαϊκό έως 3, ενώ στο Ιόνιο η ένταση θα είναι γενικά 2 έως 3 μποφόρ. (meteo.gr)

Τα μελτέμια δεν αναμένεται να αποκτήσουν θυελλώδη ένταση μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο χρειάζεται προσοχή από μικρά σκάφη στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Προειδοποιήσεις

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες λόγω της ζέστης, κυρίως από ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και άτομα με προβλήματα υγείας.

Οι βόρειοι άνεμοι, η χαμηλή υγρασία και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, κυρίως στην ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα, στην Εύβοια, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Οι τοπικές μπόρες στα ορεινά ενδέχεται να συνοδεύονται πρόσκαιρα από κεραυνούς, χωρίς όμως να προβλέπεται οργανωμένη ή εκτεταμένη κακοκαιρία.