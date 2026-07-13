Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στα ηπειρωτικά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με το θερμόμετρο να κυμαίνεται μεταξύ 32 και 37 βαθμών Κελσίου.

Τις απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, προκαλώντας κατά τόπους πρόσκαιρες μπόρες και καταιγίδες.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση έως έξι μποφόρ στο Αιγαίο, προκαλώντας μέτριο κυματισμό και απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή από τους ναυτιλλομένους.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρότητας, οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

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Η ζέστη θα είναι αισθητή κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το meteo.gr και τις εκτιμήσεις του Κλέαρχου Μαρουσάκη, η γενική εικόνα δεν δείχνει οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας, αλλά μια τυπική θερινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.

Απόψε, Δευτέρα προς Τρίτη

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Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις θα παραμείνουν στα βόρεια ορεινά, ενώ κατά τόπους θα σχηματιστούν ομίχλες νωρίς το πρωί σε κλειστές ηπειρωτικές περιοχές.

Θερμοκρασία: 20-24°C στα ηπειρωτικά, 24-27°C στα νησιά.

Άνεμοι: Βόρειοι 3-5 μποφόρ, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Θάλασσα: Μικρός έως μέτριος κυματισμός, καλύτερες συνθήκες στο Ιόνιο.

Τρίτη

Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, όπου είναι πιθανές πρόσκαιρες μπόρες.

Θερμοκρασία: 34-36°C στα ηπειρωτικά, έως 37°C σε κλειστές περιοχές.

Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ.

Θάλασσα: Καλές συνθήκες στο Ιόνιο, μέτριος κυματισμός στο Αιγαίο.

Ειδοποίηση: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω ζέστης και ξηρότητας.

Τετάρτη

Διατηρείται η ζέστη. Τοπική αστάθεια τις απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά.

Θερμοκρασία: 35-37°C.

Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ, ενισχυμένοι στο Αιγαίο.

Θάλασσα: Μέτριος κυματισμός, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο.

Πέμπτη

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Παρόμοιο σκηνικό με αρκετή ηλιοφάνεια. Τοπικές μπόρες στα ορεινά της βόρειας χώρας αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: 34-36°C.

Άνεμοι: Βόρειοι έως 6 μποφόρ.

Θάλασσα: Το Αιγαίο παραμένει πιο ταραγμένο από το Ιόνιο.

Παρασκευή

Δεν αναμένονται σημαντικές μεταβολές.

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Θερμοκρασία: 33-35°C.

Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ.

Θάλασσα: Καλές συνθήκες στο Ιόνιο, τοπικά 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Σάββατο

Η εβδομάδα ολοκληρώνεται με καλοκαιρία, ενώ στα βόρεια ηπειρωτικά παραμένει η πιθανότητα σύντομων απογευματινών καταιγίδων.

Θερμοκρασία: 32-35°C.

Άνεμοι: Βόρειοι 4-6 μποφόρ.

Θάλασσα: Το Αιγαίο εξακολουθεί να επηρεάζεται από το μελτέμι, με ευνοϊκές συνθήκες για ιστιοπλοΐα αλλά αυξημένη προσοχή στα μικρά σκάφη.

Προσοχή των επόμενων ημερών

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Αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των βορείων ανέμων.

Αποφυγή πολύωρης έκθεσης στον ήλιο τις μεσημβρινές ώρες.

Οι λουόμενοι και οι χειριστές μικρών σκαφών να παρακολουθούν τις τοπικές λιμενικές προειδοποιήσεις, ιδιαίτερα στο Αιγαίο όπου το μελτέμι θα επιμένει.