Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η χώρα αντιμετωπίζει το πρώτο ισχυρό θερμό επεισόδιο του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να αναμένεται να φτάσει τους 40 έως 42 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Η κορύφωση του φαινομένου προβλέπεται για την Τρίτη, ενώ οι υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες στα αστικά κέντρα θα δυσχεράνουν την αποφόρτιση του ανθρώπινου οργανισμού από τη ζέστη.

Από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας στα βόρεια με εκδήλωση φαινομένων αστάθειας, ενώ στα νότια η ζέστη θα επιμείνει προσωρινά.

Από την Πέμπτη η θερμοκρασία θα επιστρέψει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, συνοδευόμενη από ενισχυμένους βόρειους ανέμους που θα επηρεάσουν τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

Οι αρχές συστήνουν την αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, τη συχνή ενυδάτωση και την προσοχή στην ύπαιθρο για την αποφυγή πυρκαγιών.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από την Τετάρτη λόγω της πιθανότητας για έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως κεραυνούς και ισχυρές ριπές ανέμου.

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Η χώρα εισέρχεται στο δυσκολότερο τμήμα του πρώτου ισχυρού θερμού επεισοδίου του φετινού καλοκαιριού. Η νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα θα παραμείνει ιδιαίτερα ζεστή, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, ενώ τη Δευτέρα και την Τρίτη ο υδράργυρος θα φτάσει σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές τους 40–41 βαθμούς.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικά έως 41 βαθμούς, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr δίνει 40–41 βαθμούς τη Δευτέρα και 41–42 την Τρίτη, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο για εξαιρετικά τοπικές τιμές ακόμη και 43 βαθμών.

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Ο Κώστας Λαγουβάρδος μιλά για μίνι καύσωνα με 39–41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι τα προγνωστικά μοντέλα παρουσιάζουν αποκλίσεις ακόμη και πέντε βαθμών, ενώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί ότι μετά τη μεγάλη ζέστη θα ακολουθήσει απότομη μετάβαση σε αστάθεια, βροχές, καταιγίδες και ισχυρές ριπές ανέμου.

Πού και πότε περιμένουμε 40, 41, 42 και 43 βαθμούς

Οι 40 βαθμοί θα εμφανιστούν τη Δευτέρα σε πολλές πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της κεντρικής Μακεδονίας, της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Οι 41 βαθμοί είναι πιθανότεροι τη Δευτέρα και την Τρίτη στον Θεσσαλικό κάμπο, στη Φθιώτιδα, στη Βοιωτία, στην Αιτωλοακαρνανία και στο εσωτερικό της ανατολικής Πελοποννήσου.

Οι 42 βαθμοί αποτελούν τοπικό σενάριο για τη Λάρισα, την πεδιάδα της Λαμίας, την Άμφισσα, το Αγρίνιο και κλειστές πεδινές περιοχές της Βοιωτίας, της Αργολίδας και της Λακωνίας. Οι 43 βαθμοί δεν αποτελούν γενικευμένη ή επίσημη πρόγνωση της ΕΜΥ. Είναι το ανώτερο, αρκετά αβέβαιο σενάριο για πολύ περιορισμένα τμήματα της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας, της Βοιωτίας και ενδεχομένως του Αγρινίου, κυρίως την Τρίτη.

Απόψε Κυριακή προς Δευτέρα – «Τροπική» νύχτα στις πόλεις

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι απογευματινές νεφώσεις και οι πιθανοί όμβροι στα βόρεια ορεινά θα υποχωρήσουν, ενώ τη νύχτα η ορατότητα ενδέχεται να είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και κυρίως στα Επτάνησα.

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Η θερμοκρασία θα δυσκολευτεί να υποχωρήσει. Στο κέντρο της Αθήνας αναμένονται περίπου 31 βαθμοί τα μεσάνυχτα και 29–30 βαθμοί πριν από την ανατολή του ήλιου. Στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 29 βαθμούς τα μεσάνυχτα έως περίπου 27 βαθμούς το πρωί. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά οι ελάχιστες θα είναι γενικά 21–25 βαθμοί και στα παράκτια και νησιωτικά τμήματα 24–28 βαθμοί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3–5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6. Το Ιόνιο θα είναι λίγο ταραγμένο, ενώ αυξημένος κυματισμός θα διατηρηθεί στα κεντρικά και νότια περάσματα του Αιγαίου.

Προειδοποίηση: Η πολύ υψηλή νυχτερινή θερμοκρασία δεν θα επιτρέψει στα κτίρια και στον ανθρώπινο οργανισμό να αποφορτιστούν από τη ζέστη, ιδιαίτερα στα πυκνοδομημένα τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

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Δευτέρα 20 Ιουλίου – 40–41 βαθμοί και τοπικά πιθανώς 42

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στα ορεινά, κυρίως της βόρειας χώρας, θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ΕΜΥ προβλέπει 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τοπικά 40–41. Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται 39–41 βαθμοί. Στη δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο 39–40, τοπικά πιθανώς 41, και στην κεντρική Μακεδονία έως 39–40 βαθμοί.

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Στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33–34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35–37 και στην Κρήτη τοπικά τους 35–36 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3–5 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6. Αυξημένος κυματισμός αναμένεται στις Κυκλάδες, στο Καρπάθιο και στα Δωδεκάνησα. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και η ξερή βλάστηση διατηρούν αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Αθήνα – Δευτέρα

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Η ΕΜΥ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς, ενώ στο πυκνοδομημένο κέντρο η ελάχιστη θα παραμείνει κοντά στους 29 βαθμούς. Στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείονται τοπικές τιμές 39 βαθμών. Στα ανατολικά και παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2–3 βαθμούς χαμηλότερη.

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Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3–4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά 5 μποφόρ. Ο Σαρωνικός θα είναι λίγο έως μέτρια ταραγμένος.

Θεσσαλονίκη – Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα και πιθανότητα όμβρου στα γύρω ορεινά. Η ΕΜΥ δίνει θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς, ενώ το meteo.gr περίπου 27–35 βαθμούς μέσα στην πόλη. Στην ενδοχώρα της κεντρικής Μακεδονίας, όμως, ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει τους 39–40 βαθμούς.

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Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2–3 και το μεσημέρι-απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ. Ο Θερμαϊκός θα παραμείνει λίγο ταραγμένος.

Τρίτη 21 Ιουλίου – Η πιο επικίνδυνη ημέρα, με σενάριο ακόμη και 43 βαθμών

Η Τρίτη αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση του θερμού επεισοδίου για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ΕΜΥ προβλέπει στα ηπειρωτικά 38–39 και τοπικά 40–41 βαθμούς. Το meteo.gr ανεβάζει τις τοπικές μέγιστες στους 41–42 βαθμούς και δεν αποκλείει μεμονωμένη καταγραφή 43 βαθμών.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία, η πεδιάδα του Αγρινίου, η ανατολική Στερεά και το εσωτερικό της ανατολικής Πελοποννήσου. Στην κεντρική Μακεδονία αναμένονται 38–40 βαθμοί και στην Ήπειρο 39–40. Στην Αττική η ΕΜΥ κινείται χαμηλότερα, αλλά αριθμητικές προγνώσεις δίνουν 39–40 και στο κέντρο της Αθήνας το meteo έως 41 βαθμούς.

Στα δυτικά ευνοείται μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Τοπικές καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3–5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Προσοχή σε αιφνίδιες ριπές κοντά στις καταιγίδες.

Τετάρτη 22 Ιουλίου – Υποχώρηση στα βόρεια, επιμονή της ζέστης στα νότια

Η χώρα θα παρουσιάσει δύο διαφορετικές καιρικές εικόνες. Στη Μακεδονία και τη Θράκη η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περίπου στους 33–36 βαθμούς, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η πτώση θα επεκταθεί βαθμιαία προς τη Θεσσαλία και την κεντρική Ελλάδα.

Αντίθετα, σε Αττική, Βοιωτία, ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο η θερμοκρασία μπορεί να παραμείνει στους 38–40 βαθμούς. Ο Κώστας Λαγουβάρδος θεωρεί ότι η Τετάρτη ενδέχεται να είναι η θερμότερη ημέρα για ορισμένες νότιες περιοχές, με την Αθήνα κοντά στους 39 και τοπικά στους 40 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3–5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Προσοχή στα βόρεια και κεντρικά για κεραυνούς, μπουρίνια, πιθανό χαλάζι και απότομη ενίσχυση των ανέμων.

Πέμπτη 23 Ιουλίου – Πτώση έως 8–10 βαθμούς και ενισχυμένοι βοριάδες

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε ολόκληρη τη χώρα και θα επιστρέψει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι μέγιστες θα κινηθούν γενικά στους 30–35 βαθμούς, περίπου στους 33–34 στην Αθήνα και στους 31–32 στη Θεσσαλονίκη. Τα 40άρια παύουν να θεωρούνται πιθανά.

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες και στην Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Φαινόμενα αστάθειας είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στα υπόλοιπα ορεινά ηπειρωτικά.

Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3–5 μποφόρ, στα πελάγη τοπικά τα 6 και πρόσκαιρα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τα 7. Οι θάλασσες θα είναι ταραγμένες, ιδιαίτερα σε Κυκλάδες, Ικάριο, Καρπάθιο και Δωδεκάνησα, με πιθανές δυσκολίες για μικρά σκάφη.

Παρασκευή 24 Ιουλίου – Κανονικές θερμοκρασίες, αλλά παραμένει η αστάθεια

Με βάση τη σημερινή προγνωστική τάση, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα, γενικά στους 30–35 και τοπικά στα νότια ή δυτικά έως 36 βαθμούς. Δεν διαφαίνεται επιστροφή των 40 βαθμών.

Ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα αίθριος, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτύσσονται νεφώσεις στα ηπειρωτικά, με πιθανότητα τοπικών όμβρων ή καταιγίδων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν κυρίως βόρειοι 3–5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, διατηρώντας αυξημένο κυματισμό. Η πρόγνωση της Παρασκευής χρειάζεται επικαιροποίηση, καθώς βρίσκεται ακόμη στα όρια της ασφαλούς προγνωσιμότητας.

Οι βασικές προειδοποιήσεις

Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και έντονης σωματικής δραστηριότητας, κυρίως από τις 11:00 έως τις 17:00.

Συχνή ενυδάτωση και ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους, παιδιά, χρονίως πάσχοντες και ζώα.

Απόλυτη αποφυγή εργασιών που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο.

Από την Τετάρτη απαιτείται προσοχή σε κεραυνούς και μπουρίνια. Αμεση απομάκρυνση από παραλίες, ανοικτούς χώρους και μεμονωμένα δέντρα.

Όσοι ταξιδεύουν με πλοίο την Πέμπτη και την Παρασκευή πρέπει να ελέγχουν τις ανακοινώσεις των λιμενικών αρχών λόγω των βοριάδων 6–7 μποφόρ.