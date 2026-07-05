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Ο ίδιος δήλωσε πως η κυβέρνηση οφείλει να επικεντρώνεται στο μέλλον και στην καθημερινότητα των πολιτών, αποφεύγοντας τις προσωπικές αντιπαραθέσεις.

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης παρείχε πλήρη κάλυψη στον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας Θάνο Ντόκο, απορρίπτοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για την παραίτησή του.

Ο εκπρόσωπος χαρακτήρισε επιπόλαιη τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία διαρροή δεδομένων που να πλήττει την εθνική ασφάλεια.

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Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τα βίντεο που ανήρτησε σήμερα στα social media ο Αντώνης Σαμαράς.

Μιλώντας στο Blue sky, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε δηκτικά ότι «όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, έντεκα χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μία ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας».

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«Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων, με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κάλυψη στον Ντόκο

Όσον αφορά στον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Θάνο Ντόκο, ο οποίος, ως γνωστόν, έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ, o Π. Μαρινάκης κάλυψε πλήρως το στέλεχος της κυβέρνησης, απορρίπτοντας τις πιέσεις της αντιπολίτευσης για παραίτηση του Συμβούλου.

«Μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι κάποιοι στη χώρα μας και μάλιστα κόμματα της αντιπολίτευσης, επιλέγουν να πιστέψουν κάποιους ξένους, Ρώσους εν προκειμένω, που δηλώνουν φαρσέρ – διατηρούμε πολλές και σοβαρές αμφιβολίες για αυτό – και όχι τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κατηγόρησε, δε, την αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ ότι «επιπόλαια και χωρίς να πάρει τα δεδομένα ζήτησε μέσα σε λίγες ώρες την παραίτηση του κ. Ντόκου. Είναι ένα σοβαρό προφανώς θέμα, ως προς την διάσταση της νέας υβριδικής απειλής που υπάρχει. Όπως είπαμε από την πρώτη στιγμή όμως ουδέν δεδομένο το οποίο πλήττει την εθνική ασφάλεια δεν μεταφέρθηκε σε καμία συνομιλία. Και αν ακούσει κανείς τα όσα είπε ο κ. Ντόκος, γιατί η αντιπολίτευση έσπευσε να καταδικάσει τον κύριο Ντόκο πριν τον ακούσει, αυτό δείχνει και έναν πανικό και μια απελπισία».