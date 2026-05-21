«Δεν έχει προηγούμενο και κάτι τέτοιο δεν το έκανε ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση», σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τη διαρροή σημείων μια απόρρητης διαδικασίας στην Επιτροπή της Βουλής, κάνοντας λόγο για «παράνομη και επικίνδυνη πρακτική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ» και προσθέτοντας ότι «το θράσος και η ανευθυνότητα έχουν τα όρια τους.»

«Μία απόρρητη διαδικασία γίνεται “σουρωτήρι” από το ΠΑΣΟΚ που δήθεν έχει ως σημαία το Κράτος Δικαίου και τον σεβασμό στο νόμο και το Σύνταγμα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Advertisement

Advertisement

Ο Παύλος Μαρινάκης εστίασε στο γεγονός ότι δόθηκε στη δημοσιότητα διάλογος -προϊόν κοπτορακτικής όπως τον χαρακτήρισε- στον οποίο μετείχε ο Διοικητής της ΕΥΠ, μίας υπηρεσίας που σχετίζεται με την ασφάλεια της χώρας και αναφέρθηκε σε ποινική διάσταση του θέματος.

«Λίγη υπομονή για τη στάση της κυβέρνησης για την Εξεταστική»

Ερωτηθείς για τη στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών, ο Παύλος Μαρινάκης δεν άνοιξε τα χαρτιά του και αρκέστηκε να σημειώσει ότι «αύριο είναι η διαδικασία, δεν μπορώ να προεξοφλήσω ή να αναλύσω μία στάση πριν ανακοινωθεί. Λίγη υπομονή θα δοθούν όλες οι απαντήσεις επί πραγματικών δεδομένων».

Για την τοποθέτηση Δένδια σχετικά με τα «ήρεμα νερά»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχθηκε ερώτηση και για τη θέση που εξέφρασε χθες (20/5) ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος δήλωσε ότι δεν πιστεύει στα «ήρεμα νερά» με την Τουρκία. Μία δήλωση που ερμηνεύθηκε από κάποιους ως ένσταση απέναντι στην εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση.

«Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, την οποία υπηρετεί το σύνολο των υπουργών της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο ο Υπουργός Εξωτερικών ο Υπουργός Άμυνας, είναι μία υπερήφανη ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα», σχολίασε αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Η χώρα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο, πιστεύει στο διάλογο και τα όποια ήρεμα νερά ή ο διάλογος θα πω εγώ με τις γειτονικές χώρες, δε συνεπάγεται την οποιαδήποτε υποχώρηση, ούτε αφέλεια».

«Όσα καταφέραμε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, δεν τα είχαμε καταφέρει αθροιστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ο κύριος Δένδιας σε αυτή την κυβέρνηση είναι Υπουργός Άμυνας. Έχει ένα πολύ συγκεκριμένο και νευραλγικό ρόλο και νομίζω ότι ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντα του και αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι μία ευρύτερης στρατηγικής. Το ξαναλέω: Είναι Υπουργός Άμυνας ο κ. Δένδιας. Η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο, πιστεύει στην καλή γειτονία, πριν και πάνω απ΄όλα βάζει το Διεθνές Δίκαιο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής», είπε ο Παύλος Μαρινάκης ενώ αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας.