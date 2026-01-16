Δεν πρόκειται να γίνει δεκτός ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης στη συνάντηση που θα έχουν οι εκπρόσωποι των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τη Δευτέρα το μεσημέρι. Αυτό ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό (OPEN) σήμερα το πρωί. Σχετικά με το βίντεο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας» ενώ ξεκαθάρισε ότι «δεν τίθεται θέμα παρουσίας του κυρίου στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό».

Όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης, δεν είναι μόνο οι χυδαίες ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του Πρωθυπουργού. Ουσιαστικά ο Κώστας Ανεστίδης είχε αποκλειστεί πριν από αυτή την εξέλιξη επειδή είναι από τους αγρότες που ελέγχονται από τη δικαιοσύνη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να υπενθυμίζει τους όρους που είχε θέσει το Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση της Δευτέρας και τη συμμετοχή των εκπροσώπων.

«Να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι είναι ο πρώτος όρος και ο δεύτερος είναι να μη συνομιλήσει ο Πρωθυπουργός με ανθρώπους που είναι ελεγχόμενοι ή έχουν δείξει ιδιαιτέρως παραβατικές συμπεριφορές, όπως κάποιοι που έχουν αναποδογυρίσει περιπολικά ως νταήδες και έχουν παρανομήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο», είπε ο κ. Μαρινάκης προσθέτοντας ότι «άρα πολύ πριν από αυτό το βίντεο η περίπτωση του κ. Ανεστίδη δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή». Όσο για το ποιοι αγρότες θα περάσουν τον πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου τη Δευτέρα, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι το επιτελείο του Πρωθυπουργού αναμένει τα ονόματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε επίσης ότι ο Κώστας Ανεστίδης δεν ανήκει πλέον στη Νέα Δημοκρατία, καθώς ήταν ενεργό μέλος μέχρι το 2019 και πλέον -μέσα στην περίοδο των συγκρούσεων της κυβέρνησης με τους αγρότες- διεγράφη από το κόμμα.