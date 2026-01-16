«Συγγνώμη» ζήτησε το πρωί της Παρασκευής (16/1) ο Κώστας Ανεστίδης, ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων, για τις χυδαίες εκφράσεις που χρησιμοποίησε χθες κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κώστας Ανεστίδης, λίγο πριν κάνει δηλώσεις στις κάμερες, σχολίασε τα μικρόφωνα των δημοσιογράφων που ήταν στο μπλόκο των Μαλγάρων, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Τα ματσούκια (εννοώντας τα μικρόφωνα) θα τα χώσω στον κ@λο του Μητσοτάκη. Θα χοροπηδάει ο π@@σ@@@». Μάλιστα, όταν ένας από τους δημοσιογράφους τον συμβούλεψε να μην τα λέει αυτά και «παίξουν» πουθενά, ο αγροτοσυνδικαλιστής έδειξε τα γεννητικά του όργανα και είπε πως ό,τι ήταν να του κάνει η κυβέρνηση του το έχει κάνει ήδη.

Advertisement

Advertisement

Ερωτηθείς το πρωί της Παρασκευής (16/1) στον ΑΝΤ1 για το αν μετανιώνει για τις χυδαίες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού, ο ίδιος απάντησε:

«Εξέφρασα αυτό που λέει όλος ο ελληνικός λαός. Ήταν μία έκφραση εκ παραδρομής, εκτός συζήτησης και εκτός αέρα. Και ζητάω και συγγνώμη».

Μάλιστα, μετά την εξουσιοδότησή του από το μπλόκο των Μαλγάρων προκειμένου να το εκπροσωπήσει στη συνάντηση της Δευτέρας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου, ο Κώστας Ανεστίδης υπογράμμισε ότι επιθυμεί να παρευρεθεί κανονικά, παρά το περιστατικό με τις ύβρεις.

«Και βέβαια θέλω να πάω και να ξεσκεπάσω κάποιες αλήθειες που ξέρω. Η επίθεση εναντίον μου έγινε γιατί ήξεραν ότι θα εκδοθεί το χαρτί από την Ευρωπαία Εισαγγελέα που λέει ‘εάν κληθώ προς παροχή ανομοτί εξηγήσεων».