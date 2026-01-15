Αμετανόητος για τα «γαλλικά» του μπροστά στις κάμερες κατά του πρωθυπουργού – τις οποίες δεν είχε καταλάβει ότι ήταν ανοικτές και έγραφαν – εμφανίζεται ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο των Μαλγάρων Κώστας Ανεστίδης.

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ONE υποστήριξε, πως δεν παίρνει τίποτα πίσω απ’ όσα είπε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι το Μαξίμου έχει στραφεί εναντίον του αναγκάζοντάς τον να υπερασπιστεί την ακεραιότητά του.

Αναφερόμενος στην δέσμευση των λογαριασμών του ιδίου και της συζύγου του από τις 27 Δεκεμβρίου με εισαγγελική εντολή, καθώς ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πως ζει με δανεικά, ενώ δεν έχει πάρει ούτε τη σύνταξη της γυναίκας τους.

«Μου κλείδωσαν τους λογαριασμούς και μπήκα και στον Τειρεσία. Δεν μας έχουν δώσει ακόμη τη δικογραφία για την υπόθεση. Με έβαλαν στο στόχαστρο μάλλον επειδή φώναζα πολύ, έλεγα αλήθειες και τους κακοφάνηκε».

Απαντώντας για τα υβριστικά σχόλια είπε:

«Τι να κάνω; Ο καθένας με την προσωπικότητά του» είπε, και πρόσθεσε: «Όταν αυτός μου κατέσχεσε τα πάντα τι να κάνω; Να καθίσω με σταυρωμένα χέρια; Είναι άνω ποταμών αυτό που κάνουν. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν έχω ούτε σπιθαμή γης που να έχω καταχραστεί. Πότε θα το ψάξει το δικαστήριο; Σε 8 μήνες; Ζητώ να δουν τώρα τον φάκελό μου. Να τεκμηριώσουν αν υπάρχει θέμα εναντίον μου και να πληρώσω».

Οι επίμαχες δηλώσεις προς τον πρωθυπουργό διατυπώθηκαν την ώρα που δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία είχαν συγκεντρωθεί προκειμένου να κάνει δηλώσεις για την εξέλιξη των αγροτικών κινητοποιήσεων και την επικείμενη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Χωρίς να ξέρει ότι τα μικρόφωνα ήταν ανοικτά, ο Ανεστίδης τα χαρακτήρισε «ματσούκια» που «θα τα χώσει στον κ… του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π…». Μάλιστα, όταν κάποιος παρατήρησε ότι αυτά τα σχόλια θα μπορούσαν να «παίξουν», έδειξε προς τα γεννητικά του όργανα λέγοντας πως «ό,τι ήταν να του κάνουν, το έκαναν».

Μάλιστα επιβεβαίωσε ότι σκοπεύει να μετέχει στην αντιπροσωπεία των αγροτών από τα Μάλγαρα που θα πάνε στο Μαξίμου για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε καθεστώς ελέγχου.

«Ελεγχόμενη είναι και η μισή Βουλή στο ΟΚΕΠΕΠΕ, ελεγχόμενος κι εγώ. Αν δεν με δεχτούν, θα δούμε τι θα κάνω» είπε χαρακτηριστικά.