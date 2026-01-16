Τα ρέστα ζητά πλέον ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, ο οποίος εμφανίζεται αμετανόητος για τον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκε δημόσια σε βάρος του πρωθυπουργού, ενώ ταυτόχρονα περνά στην αντεπίθεση, απειλώντας με μηνύσεις και ζητώντας την παρέμβαση των δημοσιογραφικών ενώσεων. Μετά τον σάλο που προκάλεσε το βίντεο με τις χυδαίες εκφράσεις του κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο κ. Ανεστίδης επιχείρησε να δώσει τη δική του εκδοχή, μιλώντας το απόγευμα της Παρασκευής στην τηλεόραση του OPEN.

Έχοντας, όπως φάνηκε, συμβουλευτεί νομικούς, ο αγροτοσυνδικαλιστής προανήγγειλε ότι θα κινηθεί δικαστικά «κατά παντός υπευθύνου», υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο βίντεο αποτελεί προϊόν παράνομης βιντεοσκόπησης. Όπως είπε, τα όσα καταγράφηκαν ειπώθηκαν ενώ βρισκόταν σε μια παρέα δημοσιογράφων και αγροτών στα Μάλγαρα, μπροστά σε κάμερες τηλεοπτικών συνεργείων αλλά και κινητά τηλέφωνα παρευρισκομένων.

«Τρώγαμε και καλαμπουρίζαμε. Αν δημοσιοποιηθεί ό,τι λέγεται ιδιωτικά, τότε πρέπει να φύγει η κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επιμένοντας πως επρόκειτο για ιδιωτική συζήτηση. «Σε μια ιδιωτική κουβέντα ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Έχω πει και χειρότερα, πολύ χειρότερα. Ξέρω ότι είναι βαριές κουβέντες, αλλά αν ακούγατε τι λένε βουλευτές που δεν είναι υπουργοί…», πρόσθεσε.

Ωστόσο, στο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, ο κ. Ανεστίδης φαίνεται να απαντά σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης των λεγομένων του, κάνοντας χαρακτηριστική χειρονομία προς τα γεννητικά του όργανα, γεγονός που ενισχύει τις αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το αν πράγματι επρόκειτο για «ιδιωτική στιγμή».

Μιλώντας στο OPEN, ο αγροτοσυνδικαλιστής ισχυρίστηκε ακόμη ότι το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από κάποιον «που ήθελε να παρουσιάσει εκδούλευση στην κυβέρνηση». «Η κυβέρνηση δεν σεβάστηκε την οικογένειά μου. Η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι είμαι αθώος. Ήξεραν ότι θα έλεγα αλήθειες και ήθελαν να με εξοντώσουν», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι τη Δευτέρα σκοπεύει να μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το μπλόκο των Μαλγάρων, το οποίο εκπροσωπεί ο Κώστας Ανεστίδης, αποφάσισε το απόγευμα της Παρασκευής (16.01.2026) ο αγροτοσυνδικαλιστής να μην περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου. Στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, ως εκπρόσωπος των Μαλγάρων, θα παραστεί ο Κώστας Σέφης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τις επόμενες ώρες αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις.