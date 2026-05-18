«Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά επτά χρόνια, σίγουρα υπάρχουν και αντιρρήσεις, διαφορετικές θέσεις, παράπονα όχι μόνο από κοινοβουλευτικά ή κυβερνητικά στελέχη που μπορεί να έχουν μια άλλη άποψη ή μια άλλη θέση, αλλά και από τον κόσμο. Στο τέλος της ημέρας όμως, το συμπέρασμα είναι ένα, ότι ο στόχος είναι κοινός και αυτό βγήκε από το συνέδριο και από όλες τις ομιλίες», υποστήριξε ο Παύλος Μαρινάκης απαντώντας σε ερώτηση στο μπρίφινγκ για κάποιες τοποθετήσεις στελεχών της παράταξης που είχαν απόσταση από τις κυβερνητικές θέσεις.

Η τοποθέτηση που έκανε μεγαλύτερη αίσθηση ήταν αυτή του Νίκου Δένδια που μίλησε για «Καγκελαρία τεχνοκρατών», με τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη συγκεκριμένη αναφορά του Υπουργού Άμυνας:

Advertisement

Advertisement

«Δεν εκλαμβάνω το απόσπασμα αυτό ως επίθεση σε κανέναν και νομίζω ότι η ανάγνωση μέρους της ομιλίας του Υπουργού Άμυνας ως κάτι τέτοιο είναι αυθαίρετη. Όλοι έχουμε κοινό στόχο: την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του προγράμματος δυνάμει του οποίου μας εξέλεξαν οι πολίτες το 2023 για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, με την πολιτική που εφαρμόζει στο δικό του υπουργείο. Όλα τα υπόλοιπα είναι παραπολιτικού τύπου συζητήσεις που δεν ενδιαφέρουν καθόλου, μα καθόλου την κοινωνία. Έργο θέλει ο κόσμος, παραδοτέα και μόνο σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε.»

Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον Νίκο Δένδια «έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμύνθηκε του έργου και του ιδίου και της Κυβέρνησης».