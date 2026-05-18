Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού με την οποία ουσιαστικά προαναγγέλλει δημιουργία πολιτικού φορέα με τη φράση «Ούτε νωρίς, ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα», ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε:

«Η ώρα του κ. Τσίπρα ήταν τότε που ο κόσμος τον ψήφισε και τον εξέλεξε πρωθυπουργό. Τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η Ιστορία».

Σημειώνοντας ότι «θα απαντήσουν οι πολίτες την ώρα των εκλογών», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπενθύμισε τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, για την υπογραφή μνημονίου και για άλλες πολιτικές και σημείωσε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρέδωσε μία χώρα που ήταν 27η σε 27 χώρες στους ρυθμούς ανάπτυξης.