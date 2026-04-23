«Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στην κοινωνία» είναι η θέση που έχει εκφράσει πολλές φορές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες έγινε πράξη μέσω των μέτρων που ανακοίνωσε, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη ευάλωτων πολιτών, συνταξιούχων, οικογενειών, οφειλετών.

«Οι στοχευμένες παρεμβάσεις μας απευθύνονται στους πολλούς, χωρίς ποτέ να αμφισβητούν τη δημοσιονομική ισορροπία», τόνισε -μεταξύ άλλων- στο μήνυμα του ο πρωθυπουργός.

Από το Μέγαρο Μαξίμου εξηγούν ότι οι νέες παρεμβάσεις είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση και που δημιουργεί πλεονάσματα μέσα από την ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την εξοικονόμηση δαπανών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Από τη στιγμή λοιπόν που επιβεβαιώθηκε και επίσημα από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ η καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας και ένα σημαντικό υπερπλεόνασμα, προχώρησε η υλοποίηση του σχεδίου που είχαν εκπονήσει Μέγαρο Μαξίμου και οικονομικό επιτελείο με νέα μέτρα που θα ενισχύσουν το εισόδημα των πολιτών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που έχουν προκαλέσει οι διεθνείς εξελίξεις.

Γνωρίζουν καλά στην κυβέρνηση ότι δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα ενώ υπάρχει και η ανησυχία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή -κάτι που ανέδειξε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που είχε στους Δελφούς με τον Αντόνιο Κόστα. Όμως, όπως είπε και κατά την ανακοίνωση των μέτρων, είναι το καλύτερο που μπορεί να γίνει τη δεδομένη στιγμή με στόχο την ανακούφιση ενός πολύ μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Μέλημα της κυβέρνησης ήταν η αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων από τα νέα μέτρα και μέσω των αλλαγών στα εισοδηματικά κριτήρια θα λαμβάνουν το επίδομα των 300 ευρώ επιπλέον 420.000 συνταξιούχοι ενώ το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου αφορά πλέον περισσότερους δικαιούχους.

Μεγάλο βάρος δόθηκε και στη στήριξη των νοικοκυριών που πιέζονται από την ακρίβεια. Το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα καταβληθεί τον Ιούνιο αφορά περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και σύμφωνα με τα στοιχεία, τα μέτρα στήριξης καλύπτουν πλέον το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών, το 86% των ενοικιαστών και το 80% των οικογενειών με προστατευόμενα τέκνα.

Παράλληλα δίνεται στήριξη -και αυτή είναι μία μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με προηγούμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης- σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό οφειλετών, μέσω της δυνατότητας να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και οφειλέτες με χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ καθώς και με τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 72 δόσεων -ένα μέτρο που απευθύνεται κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις.

Λήψη μέτρων χωρίς υπέρβαση του ορίου δαπανών

Όπως εξήγησε και ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων, η δημιουργία του πλεονάσματος που έδωσε τη δυνατότητα των νέων παρεμβάσεων, δεν είναι κάτι συγκυριακό αλλά αποτέλεσμα βαθιάς διαρθρωτικής αλλαγής στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας.

Σε αυτό που είναι απόλυτο το οικονομικό επιτελείο είναι ότι σε καμία περίπτωση η χώρα δεν πρόκειται να υπερβεί τα όρια δαπανών και να μπει σε δημοσιονομικές περιπέτειες και να παρουσιάσει έλλειμμα όπως άλλες χώρες αυτή τη στιγμή, γεγονός που τις υποχρεώνει να περικόψουν δαπάνες ή να αυξήσουν φόρους.

Αυτή η θέση, όπως σημειώνουν και από το Μέγαρο Μαξίμου, είναι και μία απάντηση προς την αντιπολίτευση την οποία κατηγορούν για ανεδαφικές προτάσεις και ανεύθυνους λαϊκισμούς.

«Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση σε ολόκληρο τον κόσμο, που να μπορεί να μοιράσει λεφτά και να μην το κάνει. Η συζήτηση γιατί δεν μοιράσαμε παραπάνω, γίνεται διότι προηγουμένως υπήρξε μια νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική, η οποία οδήγησε στα πλεονάσματα και αυτό μας επιτρέπει σήμερα να μοιράζουμε. Εάν δεν υπάρχουν πλεονάσματα, ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος», τόνισε σε συνέντευξη του (ΑΝΤ1) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Το μήνυμα που εκπέμπει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι κανείς δεν υποστηρίζει ότι έχουν αντιμετωπισθεί πλήρως οι καθημερινές δυσκολίες των πολιτών για αυτό η κυβέρνηση διαρκώς υλοποιεί πολιτικές και μεταρρυθμίσεις τηρώντας πλήρως τις δεσμεύσεις της. Παράλληλα όμως τονίζουν ότι «η χώρα κινείται μπροστά, η οικονομία αναπτύσσεται προς όφελος των πολιτών και οι μηδενιστικές λογικές της αντιπολίτευσης βρίσκονται εκτός πραγματικότητας.»

