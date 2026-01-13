Ευθύνες σε κάποιους αγροτοσυνδικαλιστές για την ακύρωση της μιας από τις δύο συναντήσεις που είχαν οριστεί για σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη επέρριψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ.

«Είναι προφανές, ότι για άλλη μια φορά μία μικρή μειοψηφία των εκπροσώπων των αγροτών, όχι των αγροτών συνολικά, γιατί στα μπλόκα είναι μία μειοψηφία των αγροτών. Αυτοί, οι οποίοι πυρπολούν άλλη μία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, για ακόμη μια φορά, τρίτη στην πραγματικότητα, είναι κάποιοι, κομματικά εγκάθετοι», είπε χαρακτηριστικά ενώ έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα σε περίπτωση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων τους.

Advertisement

Advertisement

«Έχω πει αρκετές φορές ότι έχουμε εξαντλήσει, ίσως και στη νιοστή, τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας», ανέφερε αρχικά τονίζοντας στη συνέχεια ότι «ήρθε, νομίζω, η στιγμή, να συνεννοηθούμε ότι το να «κόβεις» την Ελλάδα στα δύο, ειδικά μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων, είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι αρχές πρέπει να επιληφθούν».

Όσο για τη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με εκπροσώπους από άλλα μπλόκα που εφαρμόζουν πιο ήπια στάση, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε ότι θα είναι αρκετά αντιπροσωπευτικά σε σχέση με τις περιοχές. Η συνάντηση αυτή θα γίνει στις 15.00 και σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «θα εξειδικευτούν τα μέτρα τα οποία έχουν, ήδη, προαναγγελθεί».

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην απαίτηση των εκπροσώπων των «σκληρών» μπλόκων να μετέχουν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αγρότες που ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις, κάτι που δεν δέχθηκε η κυβέρνηση.

«Δεν μπορεί να είναι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχονται, οι λεγόμενοι δηλαδή «ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ», όπως λέει ο κόσμος. Εγώ δε λέω, ότι είναι ένοχοι, δε λέω ότι είναι ένοχοι. Δεν μπορεί όμως ο Πρωθυπουργός να συνομιλεί με αυτούς, οι οποίοι ελέγχονται για παράνομες επιδοτήσεις», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.