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Με δύο βίντεο, στα οποία συνομιλεί με τον εκπρόσωπο Τύπου και στενό συνεργάτη του, Νίκο Τσούτσια, ο Αντώνης Σαμαράς παρεμβαίνει στην πολιτική επικαιρότητα και απαντά στη κατηγορία ότι με τη δημιουργία ενός δικούς του νέου κόμματος απειλεί να στερήσει την αυτοδυναμία απο τη ΝΔ.

Όπως τονίζει, «δεν θα είναι αυτός υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, υπεύθυνη θα είναι η ίδια η ΝΔ με τις πολιτικές της».

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Από τα «βέλη» του δεν γλιτώνει ούτε η Ντόρα Μπακογιάννη που τον εγκάλεσε πρόσφατα ότι η στάση του υπαγορεύεται από το «γινάτι».

Αντώνης Σαμαράς: «Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι’ αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα: ‘’Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων, προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε τον μικρομεσαίο, τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους’’. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα…. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω;»

Νίκος Τσούτσιας: «Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχηγέ. Δεν φταις μόνο γι’ αυτά. Φταις και για τη διαγραφή»

Αν. Σαμαράς: «Για τη διαγραφή γιατί φταίω εγώ;»

Ν. Τσούτσιας: «Ε, γιατί όπως είπε ο (Παύλος) Μαρινάκης, μπορεί να σε διέγραψαν πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης».

Αντ. Σαμαράς: «Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει; Επιχειρήματα προέδρου Εδεσσαϊκού».