Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Στην προσωπική του πεποίθηση ότι ο Σήφης Βαλυράκης έπεσε θύμα δολοφονίας και όχι ενός τραγικού δυστυχήματος επέμεινε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καταθέτοντας στη δίκη για τις συνθήκες θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο κ. Σαμαράς περιέγραψε μια φιλία που, όπως είπε, γεννήθηκε στα χρόνια της δικτατορίας και διατηρήθηκε αδιάλειπτα μέχρι το τέλος της ζωής του Σήφη Βαλυράκη. «Θεωρώ τιμή μου, τύχη αγαθή, που γνώρισα το Σήφη Βαλυράκη. Έναν αγωνιστή, έντιμο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που πρόσφερε πολλά στον τόπο σε δύσκολες ώρες», ανέφερε, εξηγώντας ότι παρά τις διαφορετικές πολιτικές τους διαδρομές διατήρησαν στενή σχέση και συχνή επικοινωνία, ενώ πολλές φορές τον καλούσε να μιλήσει για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Advertisement

Advertisement

Η τελευταία τηλεφωνική συνομιλία των δύο αντρών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τελευταία τηλεφωνική συνομιλία που είχαν το πρωί της μοιραίας ημέρας, λίγο πριν από τις 11. Όπως κατέθεσε, αφορμή στάθηκε άρθρο που είχε δημοσιεύσει στην «Καθημερινή», με τον Σήφη Βαλυράκη να του εκφράζει τη συμφωνία του και να τον ενημερώνει ότι είχε συντάξει και ο ίδιος άρθρο για τις τουρκικές προκλήσεις, το οποίο επρόκειτο να δημοσιευθεί λίγες ημέρες αργότερα στα «Νέα».

Περίπου μία με μιάμιση ώρα αργότερα, όπως είπε, δέχθηκε τηλεφώνημα από τη Μίνα Βαλυράκη που αναζητούσε τον σύζυγό της. «Αισθάνθηκα συντριβή. Δεν πίστευα ότι ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί ποτέ να πεθάνει», κατέθεσε, για να προσθέσει αμέσως μετά: «Ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψει όποιος τον γνωρίζει ότι δεν ήταν δολοφονία. Από τις φωτογραφίες που είδα αυτό πιστεύω, ότι ήταν μια δολοφονία. Ο Σήφης Βαλυράκης δεν μπορούσε να πνιγεί, ναυαγοσώστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σήφης όχι».

Κατάθεση Αντ. Σαμαρά στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Κατά την εξέτασή του από την υποστήριξη της κατηγορίας, ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε τον Βαλυράκη ως άνθρωπο γεμάτο δύναμη και ζωντάνια μέχρι την τελευταία στιγμή. Στην ερώτηση πώς τον άκουσε στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, απάντησε: «Μια χαρά τον άκουσα, λιοντάρι».

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της συζήτησής τους, είπε: «Θυμάμαι ότι μου είπε τη λέξη “συμφωνώ” και πως με ενημέρωσε ότι είχε γράψει και ο ίδιος άρθρο για τα ίδια θέματα που θα δημοσιευόταν σε άλλη εφημερίδα». Ενώ, όταν του επισημάνθηκε ότι το δικό του άρθρο παραμένει επίκαιρο για τον κατευνασμό στο Αιγαίο, σχολίασε: «Εγώ είχα πει ότι δεν συζητάς μ’ έναν πειρατή».

Στην ίδια κατάθεση υποστήριξε ότι ο Σήφης Βαλυράκης δεν αντιμετώπιζε προβλήματα που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν ένα τέτοιο τέλος. «Από πλευράς φυσικής κατάστασης ήταν… αίλουρος. Αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα αδιανόητο για εμένα να πει κανείς ότι μπορούσε να πεθάνει αν δεν υπήρχε στυγνή δολοφονία», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, επέλεξε να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα του παλιού του φίλου, απορρίπτοντας την άποψη ότι η ηλικία του θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη αδυναμίας. «Φαίνεται ότι το έχει η μοίρα ότι όποιος περνάει τα 70 είναι παροπλισμένος. Δεν είναι έτσι. Ειδικά για το Σήφη. Ήταν άφοβος, άδολος, σκαρφάλωνε στα στρατιωτικά αεροπλάνα! Ένας Κρητικός λεβέντης, που έκανε το παράτολμο εγχείρημα να περάσει απέναντι στην Αλβανία κολυμπώντας. Γνωρίζοντας τον Σήφη είναι αδύνατο να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να δαμάσει τη θάλασσα. Είναι αστείο να το λέμε αυτό».

Advertisement

Η αναφορά του στις υποκλοπές

Ο Αντώνης Σαμαράς ρωτήθηκε από τη δικηγόρο της οικογένειας του εκλιπόντος, Ζωή Κωνσταντοπούλου και για τις υποκλοπές, με τον ίδιο να επαναλαμβάνει τα «καρφιά» του προς την κυβέρνηση για την παρακολούθησή του. «Ακόμα και σήμερα προσπαθώ να μάθω το λόγο της παρακολούθησής μου» είπε σε σχετική ερώτηση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, επιβεβαιώνοντας ότι έχει υπάρξει θύμα τηλεφωνικής παρακολούθησης από την ΕΥΠ.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την περίοδο εκείνη είχατε ενδείξεις για την παρακολούθησή σας και εάν ο Βαλυράκης που μιλούσε μαζί σας, θα μπορούσε να είναι ένα πρόσωπο υπό παρακολούθηση;

Αντ. Σαμαράς: Πράγματι με παρακολουθούσαν και ακόμα και σήμερα προσπαθώ να μάθω το λόγο της παρακολούθησής μου και για την Πολιτεία ποιο ήταν το νόημα της παρακολούθησής μου.

Advertisement

Στο δικαστήριο έδωσε το «παρών» για ακόμη μία συνεδρίαση ο πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Σηφουνάκης.