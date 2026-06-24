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Έντονο πολιτικό και επιχειρηματικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα με τίτλο «Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα – και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη, παρουσία κορυφαίων πολιτικών στελεχών, επιχειρηματιών αλλά και εκπροσώπων της δημόσιας ζωής.

Τα βλέμματα στράφηκαν κυρίως στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, οι οποίοι είχαν θερμή χειραψία και σύντομη συνομιλία κατά την άφιξή τους στην εκδήλωση. Η κοινή παρουσία τους αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για τη δεύτερη δημόσια εμφάνισή τους μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, μετά τη συνάντησή τους στα τέλη Μαΐου σε αντίστοιχη εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου.

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Παρότι οι δύο πρώην πρωθυπουργοί βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, αυτή τη φορά δεν κάθισαν δίπλα-δίπλα. Ο Κώστας Καραμανλής παρακολούθησε την εκδήλωση καθήμενος δίπλα στον Ευάγγελο Βενιζέλο, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς βρισκόταν λίγες θέσεις πιο πέρα, κοντά στον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο και τον Μητροπολίτη Ιωνίας.

Κατά την είσοδό του στον χώρο, ο Αντώνης Σαμαράς δέχθηκε ερώτηση σχετικά με τα σενάρια που τον φέρουν να εξετάζει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Ωστόσο, επέλεξε να μην σχολιάσει τις σχετικές πληροφορίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση.

Στην εκδήλωση έδωσαν επίσης το «παρών» κυβερνητικά στελέχη πρώτης γραμμής, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος.

Η παρουσία προσωπικοτήτων από διαφορετικούς πολιτικούς και επιχειρηματικούς χώρους επιβεβαίωσε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που προκάλεσε η παρουσίαση του βιβλίου, το οποίο πραγματεύεται τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και τις προϋποθέσεις για τη μελλοντική της ανάπτυξη.