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Οι δράστες οργάνωσαν την επικοινωνία μέσω ενός απλού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δήλωσαν πως δεν χρησιμοποίησαν εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα.

Η κυβέρνηση κάνει λόγο για υβριδική επίθεση, ενώ η αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις αναφορικά με τα ακολουθούμενα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Οι Ρώσοι φαρσέρ ισχυρίστηκαν ότι ο Έλληνας σύμβουλος συμμετείχε στη συνομιλία από δημόσιο χώρο, εγείροντας επιπλέον ερωτήματα για τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.

Οι ίδιοι διέψευσαν κατηγορηματικά οποιαδήποτε σύνδεση με κρατικές υπηρεσίες ή τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παραπλάνηση των αρχών.

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Aίσθηση προκαλεί η υπόθεση της τηλεδιάσκεψης του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνου Ντόκου, με τους Ρώσους φαρσέρ Βόβαν και Λέξους, οι οποίοι κατάφεραν να τον εξαπατήσουν προσποιούμενοι Ουκρανούς αξιωματούχους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», οι δύο Ρώσοι περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η επικοινωνία, υποστηρίζοντας ότι δεν χρησιμοποίησαν καμία εξελιγμένη τεχνολογία ή μέθοδο παραπλάνησης, αλλά έναν απλό λογαριασμό Gmail για να κλείσουν το ραντεβού μέσω Zoom.

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Η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις και να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για ζητήματα ασφαλείας, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης γίνεται λόγος για οργανωμένη υβριδική επίθεση.

«Δεν ήταν ειδικός στόχος»

Οι Βόβαν και Λέξους υποστήριξαν ότι ο Θάνος Ντόκος δεν αποτέλεσε εξαρχής συγκεκριμένο στόχο της δράσης τους.

«Δεν τον επιλέξαμε εσκεμμένα. Ήταν απλώς ένα όνομα σε μια λίστα. Εκείνη την περίοδο ετοιμάζαμε μια τηλεοπτική εκπομπή με φάρσες σε συμβούλους εθνικής ασφάλειας χωρών της Βαλτικής και των Βαλκανίων. Αφού μιλήσαμε με αξιωματούχους άλλων χωρών, είπαμε “γιατί όχι και με τον Έλληνα σύμβουλο εθνικής ασφάλειας;”», ανέφεραν.

Όπως υποστήριξαν, μετά την επικοινωνία «ξεχάσαμε το θέμα» και εξέφρασαν έκπληξη για την έκταση που πήρε η υπόθεση στην Ελλάδα.

«Ένα email από Gmail ήταν αρκετό»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η περιγραφή τους για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η τηλεδιάσκεψη.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η πρώτη επικοινωνία έγινε στα μέσα Ιουνίου 2026 μέσω email που εστάλη από λογαριασμό Gmail προς το γραφείο του πρωθυπουργού, με τους ίδιους να εμφανίζονται ως συνεργάτες του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, Ράστεμ Ουμέροφ.

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«Στείλαμε ένα email από Gmail στο γενικό γραφείο του πρωθυπουργού και το ξεχάσαμε. Μας απάντησαν περίπου μία εβδομάδα αργότερα. Προτείναμε να μιλήσουμε μέσω Zoom και συμφώνησαν», δήλωσαν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούσαν την ασφάλεια στη θάλασσα, τα θαλάσσια drones και γενικότερα θέματα διεθνούς πολιτικής και άμυνας.

Σχόλια για τις συνθήκες της τηλεδιάσκεψης

Οι δύο Ρώσοι αναφέρθηκαν και στον χώρο από τον οποίο, όπως υποστήριξαν, συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη ο Θάνος Ντόκος.

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«Μας έκανε εντύπωση ότι βρισκόταν σε εστιατόριο ή καφέ. Θεωρούμε πως η συζήτηση τέτοιων ευαίσθητων θεμάτων σε δημόσιο χώρο αποτελεί σοβαρό ζήτημα ασφαλείας», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι μια αντίστοιχη πρακτική «δεν θα ήταν φυσιολογική» για ανώτατο αξιωματούχο στη Ρωσία.

Απαντούν στις αναφορές περί «υβριδικής επίθεσης»

Αναφερόμενοι στους ισχυρισμούς ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται οργανωμένη επιχείρηση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή τεχνικών deepfake, οι Βόβαν και Λέξους αρνήθηκαν οποιαδήποτε σχέση με κρατικές υπηρεσίες.

«Αν κάποιοι πιστεύουν ότι ένα απλό μακιγιάζ αποτελεί ειδική επιχείρηση, τότε λυπάμαι για τις διαδικασίες ασφαλείας της χώρας σας. Αν υπάρχει οποιαδήποτε απόδειξη ότι εργαζόμαστε για μυστικές υπηρεσίες ή για κάποια κυβέρνηση, ας παρουσιαστεί. Σε περισσότερα από δέκα χρόνια δραστηριότητας δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ κάτι τέτοιο», υποστήριξαν.

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Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης παραμένουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας που ακολουθούνται σε επικοινωνίες ανώτατων κρατικών αξιωματούχων με ξένους συνομιλητές.