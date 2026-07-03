Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς αμφισβήτησε δημόσια την παραμονή του Θάνου Ντόκου στη θέση του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας μετά τη δημοσιοποίηση συνομιλίας του με Ρώσους φαρσέρ.

Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την παραίτηση του κ.

Ντόκου, ενώ η κυβέρνηση αποδίδει το περιστατικό σε υβριδική επίθεση με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας δεν αποκαλύφθηκαν απόρρητες πληροφορίες και επισημαίνουν την ενίσχυση των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Στο επίμαχο βίντεο, ο κ.

Ντόκος συζητά για τις επιπτώσεις πιθανών επεισοδίων σε ελληνικά ύδατα και τις πολιτικές συνέπειες για την κυβέρνηση.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή δήλωση, ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, παρενέβη στην υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου, με Ρώσους φαρσέρ. «Ο κ. Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του;», ανέφερε χαρακτηριστικά, αυξάνοντας την πίεση προς την κυβέρνηση.

Η τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η συγκεκριμένη υπόθεση έχει λάβει σημαντικές πολιτικές διαστάσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ζητήσει την παραίτηση του Θάνου Ντόκου, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης γίνεται λόγος για μια υβριδική επίθεση που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Advertisement

Advertisement

Παρέμβαση με πολιτικό και εσωκομματικό μήνυμα

Παρότι περιορίστηκε σε μία μόνο φράση, ο πρώην πρωθυπουργός έστειλε σαφές πολιτικό μήνυμα, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θεωρεί πως τίθεται ζήτημα πολιτικής ευθύνης για την παραμονή του γενικού γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας στη θέση του. Το ερώτημα «είναι ακόμα στη θέση του;» συνιστά ευθεία αμφισβήτηση των χειρισμών της κυβέρνησης και εντείνει την πίεση προς το Μέγαρο Μαξίμου, σε μια υπόθεση που ήδη προκαλεί έντονες συζητήσεις.

Η κυβερνητική απάντηση

Από την πλευρά της κυβέρνησης, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως υπόθεση υβριδικής επίθεσης. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι η τηλεδιάσκεψη προέκυψε έπειτα από παραβίαση των πρωτοκόλλων ασφαλείας μέσω εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, το Μέγαρο Μαξίμου διαβεβαιώνει ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας δεν αποκαλύφθηκαν εμπιστευτικές ή απόρρητες πληροφορίες. Την ίδια στιγμή, επισημαίνεται ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα ενίσχυσης και αναβάθμισης της ασφάλειας των επικοινωνιών, καθώς οι υβριδικές απειλές εξελίσσονται διαρκώς και γίνονται ολοένα πιο σύνθετες.

Επιπλέον, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι παρόμοιες επιχειρήσεις εξαπάτησης έχουν στο παρελθόν στοχοποιήσει υψηλόβαθμους αξιωματούχους ευρωπαϊκών χωρών, εντάσσοντας το συγκεκριμένο περιστατικό στο ευρύτερο πλαίσιο κυβερνοεπιθέσεων και προσπαθειών παραπλάνησης.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν οι γνωστοί Ρώσοι φαρσέρ Vovan & Lexus δημοσιοποίησαν βίντεο από τηλεδιάσκεψη, κατά την οποία ο Θάνος Ντόκος πίστευε ότι συνομιλούσε με Ουκρανό αξιωματούχο.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας έγινε αναφορά στο περιστατικό με ουκρανικό drone που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, καθώς και στο ενδεχόμενο να σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό κοντά σε ελληνικά νησιά.

Στο βίντεο, ο γενικός γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας εμφανίζεται να εκφράζει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο συμβάν στην ελληνική επικράτεια, ιδιαίτερα εν μέσω της τουριστικής περιόδου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν επιθυμεί να μεταφερθεί ο πόλεμος στα χωρικά της ύδατα.

Παράλληλα, στη συνομιλία γίνεται αναφορά και στις επόμενες ελληνικές εκλογές, με τον Θάνο Ντόκο να εμφανίζεται να εκτιμά ότι ένα αντίστοιχο περιστατικό θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό πολιτικό κόστος και σημαντικά προβλήματα για την κυβέρνηση.