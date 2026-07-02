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Σφοδρή κριτική στις δημόσιες τοποθετήσεις των Νίκου Μπίστη και Γιώργου Σιακαντάρη για τα ελληνοτουρκικά και ειδικότερα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου στην περιοχή της Κάσου άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε μετά τις δηλώσεις του Νίκου Μπίστη, ο οποίος χαρακτήρισε την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου στην Κάσο «μονομερή ενέργεια της Ελλάδας», υποστηρίζοντας ότι στα ελληνοτουρκικά απαιτούνται κινήσεις που θα οδηγούν σε αμοιβαία επωφελείς λύσεις και όχι επιλογές που εντείνουν την ένταση.

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Τη θέση αυτή υπερασπίστηκε και ο Γιώργος Σιακαντάρης, ο οποίος έκανε λόγο για «αλήθειες» που διατύπωσε ο Νίκος Μπίστης σχετικά με την ελληνική εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε «ανώφελους λεονταρισμούς» χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Απαντώντας στις δύο παρεμβάσεις, ο Αντώνης Σαμαράς υποστήριξε ότι οι δηλώσεις τους επιβεβαιώνουν πως «είτε ως ΣΥΡΙΖΑ είτε ως ΕΛ.Α.Σ., ο κ. Τσίπρας παραμένει ίδιος».

«Το να υποστηρίζει κάποιος ότι η πόντιση του καλωδίου στην Κάσο είναι μονομερής ενέργεια της Ελλάδας, είναι κατευνασμός και όχι “νέος πατριωτισμός”», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι παραμένει «αμετανόητος» για τη Συμφωνία των Πρεσπών και ότι πλέον «βάζει πλάτη» και για τις «Πρέσπες του Αιγαίου».

Ο κ. Σαμαράς επέκρινε ακόμη τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατη τηλεοπτική του συνέντευξη δεν αποδοκίμασε τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις.

«Φυσικά, ο κ. Γεραπετρίτης όχι μόνο δεν αποδοκίμασε αυτές τις θέσεις, αλλά δεν είπε λέξη. Αποδεικνύεται ότι τα μόνα “ήρεμα νερά” στην περιοχή είναι αυτά μεταξύ Μητσοτάκη – Τσίπρα», κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.