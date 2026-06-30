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Η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Βασίλη Φεύγα δεν φαίνεται να έχει κοπάσει, γιατί στον απόηχο της επιστολής του προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο βουλευτής επανέρχεται στο προσκήνιο, τονίζοντας ότι η παρέμβασή του δεν συνιστά αμφισβήτηση, αλλά εντάσσεται, όπως είπε, σε έναν «ουσιαστικό διάλογο».

Όσα δήλωσε ο Φεύγας

Ο ίδιος απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σενάριο παραίτησης. «Όχι, δεν θα παραιτηθώ», είπε, επιμένοντας ότι οι τοποθετήσεις του είναι «δημόσιες, σαφείς και κρυστάλλινες». Κατά τον Βασίλη Φεύγα, το ζητούμενο δεν είναι η εσωκομματική ρήξη, αλλά η αποκατάσταση της σχέσης με νεοδημοκράτες που αισθάνονται ότι οι ευαισθησίες τους δεν ελήφθησαν υπόψη.

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Όπως σημείωσε, το μήνυμα της επιστολής ήταν ότι η λύση δεν είναι «να τιμωρήσουν τη ΝΔ», αλλά να διορθωθούν λάθη και αστοχίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στα σενάρια που τον φέρουν κοντά σε ενδεχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. «Όλα αυτά ανήκουν στη φαντασία», ανέφερε, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε τέτοια συζήτηση.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι κινείται με προσωπική ατζέντα. «Δεν είναι θέμα προσωπικής στρατηγικής, αλλά συλλογικής», είπε, επιμένοντας ότι η επιστολή του αναγνωρίζει τα θετικά της κυβέρνησης, αλλά επισημαίνει και «αγκάθια» στα οποία, όπως τόνισε, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθησία.

Ο Βασίλης Φεύγας αποκάλυψε ακόμη ότι δεν υπήρξε επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί πως κάτι τέτοιο ήταν αναγκαίο. «Η επιστολή ήταν διάφανη και ξεκάθαρη. Ήταν δημόσια. Εστάλη με εκτίμηση και σεβασμό προς τον πρωθυπουργό», σημείωσε.

Όσο για το ενδεχόμενο μελλοντικής υποψηφιότητάς του, παρέπεμψε στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπενθυμίζουμε ότι ο Βασίλης Φεύγας υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ακούσει ακροατήρια που έχουν αποστασιοποιηθεί, κυρίως μετά τη συζήτηση για τα ομόφυλα ζευγάρια και τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά.