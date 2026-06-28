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Οι δύο πλευρές συζήτησαν εκτενώς τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η συνάντηση εντάσσεται στις προσπάθειες της πρέσβη να συνομιλήσει με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το ελληνικό πολιτικό φάσμα.

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα εντός του 2026 αποτελεί κομβικό σημείο του διπλωματικού ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Αντώνης Σαμαράς παραμένει συνομιλητής με ειδικό βάρος, λόγω της εμπειρίας του στα εθνικά θέματα και των επαφών του στις ΗΠΑ.

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Η συνάντηση της Αμερικανίδας πρέσβη στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά δεν ήταν μια απλή εθιμοτυπική επαφή. Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, έγινε με πρωτοβουλία της ίδιας της πρέσβη — μια λεπτομέρεια με ιδιαίτερο πολιτικό και διπλωματικό ενδιαφέρον — και πραγματοποιήθηκε στην πρεσβευτική κατοικία.

Η ίδια η Κίμπερλι Γκιλφόιλ γνωστοποίησε τη συνάντηση με ανάρτησή της στο X, σημειώνοντας ότι, στο πλαίσιο του ρόλου της ως πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, είναι δεσμευμένη να συνομιλεί με σημαντικές προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα της Ελλάδας. Όπως έγραψε, είχε «εξαιρετική συνάντηση» με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας.

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Η συνάντηση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ήταν μεγάλης διάρκειας. Και αυτό έχει τη σημασία του, καθώς δεν περιορίστηκε σε μια τυπική ανταλλαγή απόψεων. Αντιθέτως, φαίνεται ότι υπήρξε εκτενής συζήτηση για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Η συνάντηση συμπίπτει χρονικά με την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 7 και 8 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Συμμαχίας. Παράλληλα, το Reuters έχει μεταδώσει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στη Σύνοδο, όπως επιβεβαίωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Στο ίδιο διπλωματικό πλαίσιο εντάσσεται και η βεβαιότητα που έχει διατυπωθεί από αμερικανικής πλευράς ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επισκεφθεί την Ελλάδα μέσα στο 2026. Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει δηλώσει σε δημόσια τοποθέτησή της ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «θα έρθει στην Ελλάδα φέτος», ενώ ελληνικά και διεθνή μέσα έχουν καταγράψει τη σχετική προαναγγελία.

Ο Αντώνης Σαμαράς είναι πρόσωπο που γνωρίζει σε βάθος τα αμερικανικά θέματα εξωτερικής πολιτικής, ειδικά στον βαθμό που αφορούν την Ελλάδα, την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και τις ελληνοτουρκικές ισορροπίες. Ως πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ως πολιτικός που έχει χειριστεί κρίσιμα εθνικά ζητήματα, παραμένει συνομιλητής με ειδικό βάρος.

Είναι επίσης γνωστό ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις με παράγοντες που βρίσκονται κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ. Ένας από αυτούς είναι ο ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Κατσιματίδης. Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί δεσμούς με πρόσωπα της αμερικανικής πολιτικής, τόσο από το παρελθόν όσο και από το παρόν.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το περιεχόμενο της συζήτησης για τα ελληνοτουρκικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκτενής αναφορά στις θέσεις του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος έχει υπάρξει ιδιαιτέρως επικριτικός απέναντι στην εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στα ζητήματα με την Τουρκία. Οι απόψεις του, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κανείς μαζί του, παρακολουθούνται και εκτός Ελλάδας, ακριβώς επειδή διατυπώνονται από έναν πρώην πρωθυπουργό με σαφή και σταθερή γραμμή στα εθνικά θέματα.

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Φυσικά, η συνάντηση δεν θα μείνει ασχολίαστη και στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Θα υπάρξουν εκείνοι που θα τη συνδέσουν με τα σενάρια περί νέας πολιτικής κίνησης του Αντώνη Σαμαρά και με την εκτίμηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στις επόμενες πολιτικές εξελίξεις. Εφόσον, όπως πολλοί θεωρούν πλέον δεδομένο, προχωρήσει στην ανακοίνωση κόμματος και κατέβει στις εκλογές, ο δημόσιος λόγος του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και προφανώς ενδιαφέρει και την Ουάσινγκτον.

Δεν είναι μικρής σημασίας και το γεγονός ότι πρόκειται για μια από τις πρώτες, αν όχι την πρώτη αυτού του τύπου, συνάντηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην πρεσβευτική κατοικία με πρώην πρωθυπουργό και πρώην αρχηγό μεγάλου ελληνικού κόμματος. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η νέα Αμερικανίδα πρέσβης επιδιώκει να χαρτογραφήσει όχι μόνο την επίσημη κυβερνητική γραμμή, αλλά και τις πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που μπορούν να επηρεάσουν τον δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα.

Με άλλα λόγια, η συνάντηση Γκιλφόιλ – Σαμαρά είχε διπλωματικό περιεχόμενο, πολιτικό βάρος και σαφές χρονικό ενδιαφέρον. Έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ΗΠΑ κοιτούν εκ νέου την Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία φιλοξενεί τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ αναμένεται στην περιοχή και η Ελλάδα καλείται να κινηθεί με προσοχή ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Άγκυρα και τις δικές της εθνικές προτεραιότητες.

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In my role as United States Ambassador to the Hellenic Republic, I'm committed to engaging with key figures from across Greece's political spectrum. I recently had an excellent meeting with former Prime Minister Samaras to discuss U.S.-Greece ties. 🇺🇸 🇬🇷 pic.twitter.com/IYnssWp31A — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) June 27, 2026