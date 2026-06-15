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Με αιχμηρή δημόσια παρέμβαση τοποθετήθηκε η Αλεξία Έβερτ σχετικά με τη συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, εν μέσω έντονων πολιτικών διεργασιών ενόψει των επόμενων εκλογών.

Η δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και κόρη του πρώην προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδη Έβερτ, προχώρησε σε σκληρή κριτική μέσω ανάρτησής της, αμφισβητώντας τη διαχρονική πολιτική πορεία του πρώην πρωθυπουργού και τη συμβατότητά του με τις αρχές της ΝΔ.

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Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι συνέβαλε καθοριστικά σε κρίσιμες εσωκομματικές εξελίξεις του παρελθόντος, αποδίδοντάς του ευθύνες για την πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 1993 και την ήττα του πατέρα της στις εσωκομματικές εκλογές του 1996.

Η Αλεξία Έβερτ εμφανίζεται, ωστόσο, επιφυλακτική ως προς το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό. «Αμφιβάλλω ότι ο κ. Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Το τρις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού και προσωπικά θα το θεωρήσω άλλη μια κατ’ επανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκρουστική πολιτική κίνηση», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

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