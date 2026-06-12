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Νέα παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, αυτή τη φορά όχι για την εξωτερική πολιτική αλλά για ένα θέμα που απασχολεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά.

Με δήλωση του ο πρώην πρωθυπουργός καλεί την Κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010.

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Κάνοντας λόγο για «ιστορική δικαίωση για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά που επί χρόνια επιβαρύνθηκαν με εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των οφειλών τους», ο κ. Σαμαράς τονίζει ότι «σε ένα κράτος δικαίου οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται» και προσθέτει ότι «η Κυβέρνηση έχει αυστηρή υποχρέωση να διασφαλίσει την άμεση, ενιαία και καθολική εφαρμογή της απόφασης.»

Και συνεχίζει ο πρώην πρωθυπουργός: «Οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της συνιστά ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου και θα οδηγήσει χιλιάδες πολίτες σε έναν νέο κύκλο δικαστικών διενέξεων για ζητήματα που έχουν ήδη κριθεί οριστικά».

Όπως υπογραμμίζει ο Μεσσήνιος πολιτικός, «funds, servicers και τράπεζες οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στον επαναϋπολογισμό των οφειλών, στην διόρθωση υπολοίπων και στην πλήρη επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις».

Αυτή η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά έρχεται λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1, όπου αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό δήλωσε: «Εύχομαι ότι θα πρυτανεύσει η λογική και θα αντιληφθεί ότι θα είναι πολύ κακό και για τη δική του υστεροφημία να επιχειρήσει να κάνει ζημιά στην παράταξη.»

Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι θα κάνει τελικά ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό που είναι σίγουρο -και αποδεικνύεται και από τη σημερινή του δήλωση- είναι ότι θα συνεχίσει να καταθέτει τις προτάσεις του και να έχει λόγο στον δημόσιο διάλογο.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010 είναι ιστορική δικαίωση για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά που επί χρόνια επιβαρύνθηκαν με εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των οφειλών τους.

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Το Ανώτατο Δικαστήριο μίλησε με σαφήνεια. Σε ένα κράτος δικαίου οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται.

Funds, servicers και τράπεζες οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στον επαναϋπολογισμό των οφειλών, στην διόρθωση υπολοίπων και στην πλήρη επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις.

Η Κυβέρνηση έχει αυστηρή υποχρέωση να διασφαλίσει την άμεση, ενιαία και καθολική εφαρμογή της απόφασης. Οποιαδήποτε ανοχή, καθυστέρηση ή απόπειρα περιορισμού των συνεπειών της συνιστά ευθεία υπονόμευση της ασφάλειας δικαίου και θα οδηγήσει χιλιάδες πολίτες σε έναν νέο κύκλο δικαστικών διενέξεων για ζητήματα που έχουν ήδη κριθεί οριστικά.

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Η Δικαιοσύνη αποφάσισε. Κανείς δεν νομιμοποιείται να μετατρέψει μια αμετάκλητη δικαστική κρίση σε πεδίο διαπραγμάτευσης ή καθυστέρησης.