Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά, μετά την κατάθεση της αίτησης στον Άρειο Πάγο με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσης του από το Predator.

Στην ανακοίνωση της είδησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι «η υπόθεση αυτή ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παραιτήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια, το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.»

Advertisement

Advertisement

Ο πρώην πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι και μέσω συνεργατών του απάντησε πριν από λίγο στον Παύλο Μαρινάκη:

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Π. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής; “το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία”. Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;».

Όπως φαίνεται, εντείνεται η κόντρα μεταξύ των δύο στρατοπέδων και αναμένεται να υπάρξουν και άλλα επεισόδια στο άμεσο μέλλον.