Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Αντώνης Σαμαράς καταδικάζει την επίθεση κατά των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εκφράζει τη συμπαράσταση του στα θύματα της επίθεσης και στις οικογένειες τους και τονίζει ότι η βία δεν έχει θέση σε μία πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού:

Advertisement

Advertisement

«Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των τριών πολιτικών στελεχών είναι απολύτως καταδικαστέα. Το να θέτεις σε κίνδυνο την ζωή αθώων ανθρώπων στο όνομα της πολιτικής, είναι αποτρόπαιο. Εκφράζω την ειλικρινή συμπαράστασή μου στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Η βία δεν έχει θέση σε μια πολιτισμένη και δημοκρατική κοινωνία. Ας γίνει επιτέλους αντιληπτό απ’ όλους.»