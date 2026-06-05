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Εν μέσω έντονης φημολογίας για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο Αντώνης Σαμαράς συνεχίζει τις δημόσιες παρεμβάσεις του θέτοντας στο δημόσιο διάλογο τις δικές του προτάσεις για μία σειρά από θέματα και ασκώντας σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει το απόγευμα -στις 19:00 σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει- σε εκδήλωση του think tank «Νόημα – Κρήτη», με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο» και πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πρόκειται για άλλη μία ηχηρή πολιτική παρέμβαση.

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Οι τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά το τελευταίο διάστημα περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- και δριμύτατη κριτική για την κυβερνητική πολιτική. Από τα εθνικά θέματα και την εξωτερική πολιτική μέχρι τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και την οικονομία. Το πιθανότερο είναι ότι αυτό θα γίνει και σήμερα.

Αυτό που μάλλον δεν θα γίνει είναι κάποια ανακοίνωση για τον σχεδιασμό του σχετικά με τη δημιουργία νέου κόμματος. Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι έχει ξεκινήσει πυρετώδεις προετοιμασίες για τον σχηματισμό νέου φορέα και μάλιστα αυτό ήταν από τα βασικά θέματα συζήτησης στα διάφορα «πηγαδάκια» στελεχών, μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια του 16ου Συνεδρίου του κόμματος.

Για την ώρα πάντως οι επόμενες κινήσεις του Μεσσήνιου πολιτικού κρατούνται ως επτασφράγιστο μυστικό. Στενοί του συνεργάτες και άνθρωποι που τον γνωρίζουν καλά αφήνουν να εννοηθεί ότι ο ίδιος θα κάνει το επόμενο βήμα όποτε κρίνει κατάλληλο το χρονικό σημείο. Κάτι που σημαίνει ότι θα εξαρτηθεί και από άλλες παραμέτρους, όπως ο χρόνος διεξαγωγής των εκλογών.

Σημασία έχει ότι ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνεται σε ένα κομμάτι της κοινωνίας που εμφανίζεται δυσαρεστημένο από τις πολιτικές του Μεγάρου Μαξίμου. Και σε περίπτωση που τελικά προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος, μπορεί να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό τους πολιτικούς συσχετισμούς, ειδικά στον χώρο της κεντροδεξιάς.

Υπό αυτές τις συνθήκες η σημερινή παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον και είναι σίγουρο ότι και το κυβερνητικό επιτελείο θα έχει το απόγευμα στραμμένο το βλέμμα στο Ηράκλειο της Κρήτης.