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Την έντονη ανησυχία του εκφράζει ο Αντώνης Σαμαράς σχετικά με την «νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα», χαρακτηρίζοντας τη «διεθνής πειρατεία» και τονίζοντας ότι «φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας». Παράλληλα ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για τα «ήρεμα νερά» και απευθύνει το ερώτημα: « Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας; Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;»

Ολόκληρη η δήλωση του πρώην πρωθυπουργού:

Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με «Φιλίες» και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης ΠΡΙΝ να είναι αργά.

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Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα,είναι μια ακόμη διεθνής πειρατεία. Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Αυτά δυστυχώς είναι τα -κατά φαντασία- «ήρεμα νερά»…

Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας;

Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;