Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τουρκία προχώρησε στην ανακήρυξη δύο νέων θαλάσσιων πάρκων μέσω διαταγμάτων που υπέγραψε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι εν λόγω περιοχές χωροθετούνται απέναντι από το Καστελλόριζο και ανάμεσα στη Λήμνο και τη Σαμοθράκη.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Άγκυρας αποτελεί απάντηση στην ελληνική εξαγγελία για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και στο Νότιο Αιγαίο.

Η κίνηση αυτή προσθέτει ένα νέο κεφάλαιο στην αντιπαράθεση των δύο χωρών, σε μια περίοδο όπου η Τουρκία εκφράζει έντονη ανησυχία για τη στρατιωτική δραστηριότητα της Ελλάδας στα νησιά.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια νέα κίνηση με σαφείς γεωπολιτικές προεκτάσεις στο Αιγαίο προχωρά η Τουρκία, ανακηρύσσοντας δύο νέα «εθνικά θαλάσσια πάρκα», σε περιοχές που βρίσκονται απέναντι από το Καστελλόριζο και μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης. Τα δύο πάρκα μάλιστα δημιουργούνται με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Άγκυρα ανεβάζει εκ νέου τους τόνους γύρω από το Αιγαίο, ενώ στον τουρκικό Τύπο πυκνώνουν τα δημοσιεύματα για την ελληνική στρατιωτική δραστηριότητα στην περιοχή, με ιδιαίτερες αναφορές στη Ρω.

Advertisement

Advertisement

Πηγή: https://resmigazete.gov.tr/ Πηγή: https://resmigazete.gov.tr/

Το πρώτο πάρκο «κοιτάζει» το Καστελλόριζο

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το πρώτο θαλάσσιο πάρκο χωροθετείται στην περιοχή μεταξύ της Φέτιγιε, στην επαρχία Μούγλα, και του Κας, στην επαρχία Αττάλειας.

Η συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη βρίσκεται απέναντι από το Καστελλόριζο και, με βάση τη χωροθέτηση που έχει επιλεγεί, καλύπτει ουσιαστικά την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή γύρω από το ελληνικό νησί.

«Σφήνα» μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης

Το δεύτερο πάρκο δημιουργείται βορειότερα, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στις τουρκικές ακτές της Ραιδεστού και του Τσανάκκαλε, εκτεινόμενο γεωγραφικά μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης.

Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά ένα ακόμη σημείο του Αιγαίου όπου η Τουρκία επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο θαλάσσιας «προστασίας», με σαφείς γεωπολιτικές προεκτάσεις.

Πηγή: https://resmigazete.gov.tr/

Η απάντηση στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα

Τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα αποτελούν, σύμφωνα με την «Καθημερινή», την επισημοποίηση σχεδίου που είχε προτείνει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Θαλάσσιου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Άγκυρας.

Η κίνηση της Άγκυρας έρχεται ως απάντηση στην ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα είχε ανακοινώσει στις 21 Ιουλίου 2025 τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο και στο Ιόνιο, προκαλώντας τότε την έντονη αντίδραση της Τουρκίας.

Νέα κίνηση σε ένα ήδη φορτισμένο Αιγαίο

Η χρονική συγκυρία δεν περνά απαρατήρητη. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προβάλλουν το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα σχετικά με την ελληνική στρατιωτική παρουσία στο Αιγαίο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη Ρω, ενώ η Άγκυρα επαναφέρει με κάθε ευκαιρία ζητήματα που συνδέονται με την παρουσία της Ελλάδας στα νησιά.

Η δημιουργία των δύο θαλάσσιων πάρκων προσθέτει έτσι ένα ακόμη κεφάλαιο στην αντιπαράθεση Αθήνας και Άγκυρας για το Αιγαίο, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις περιοχές γύρω από το Καστελλόριζο αλλά και στο βόρειο Αιγαίο, ανάμεσα στη Λήμνο και τη Σαμοθράκη.