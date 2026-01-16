Την επέκταση των χωρικών υδάτων και την περαιτέρω επέκταση των θαλάσσιων πάρκων προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ τόνισε κατηγορηματικά πως τα θέματα κυριαρχίας θα είναι εκτός της ατζέντας κατά την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν.

«Δεν θα συζητήσουμε ποτέ θέματα κυριαρχίας της χώρας μας. Είναι αδιαπραγμάτευτα. Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου ότι ουδέποτε θα υπάρξει συζήτηση για θέματα κυριαρχίας και καμία απολύτως έκπτωση σε σχέση με τις διεθνείς μας θέσεις. Δεν είμαστε απλώς ισότιμοι. Είμαστε σε μια θέση πραγματικής ισχύος» δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών απαντώντας σε επερώτηση ανεξάρτητων βουλευτών για τα εθνικά ζητήματα.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης προανήγγειλε την επέκταση των θαλασσίων πάρκων στο Αιγαίο, καθώς και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων. «Το Θαλάσσιο Πάρκο 2 έρχεται, και θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια κυβέρνηση της μεταπολίτευσης έκανε έστω και ένα από αυτά που σας λέω; Αυτή είναι ατολμία που μας κατηγορείτε;» διερωτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών. «Θα έρθει όπως ήρθε η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, όπως ήρθε η συμφωνία με Αίγυπτο, όπως ήρθε η συμφωνία με την Ιταλία όπως θα έρθει και η επέκταση των χωρικών υδάτων. Ποια κυβέρνηση έκανε έστω ένα από όσα σας είπα; Ποια κυβέρνηση έκανε θαλάσσιο χωροταξικό, πάρκα, ΑΟΖ και συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς;», πρόσθεσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφερόμενος στις παράνομες τουρκικές αξιώσεις, τόνισε πως η Ελλάδα είναι ανυποχώρητη, και πλέον έχει επιχειρήματα, μέσω του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. «Αποτελεί τον πυρήνα της δικής μας αξίωσης και δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα πίσω από αυτό, καθώς κατοχυρώνουν την κυριαρχία και αποκλείουν οποιαδήποτε αξίωση της άλλης πλευράς» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στο Κυπριακό σημείωσε πως θα υπάρξει ακόμα μια διευρυμένη συζήτηση στον ΟΗΕ. «Διασφαλίσαμε ότι το πλαίσιο των συζητήσεων για το Κυπριακό είναι ένα και μόνο. Είναι το πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία» επεσήμανε.

Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο επαναλαμβάνοντας πως για την Ελλάδα αποτελεί «έργο μείζονος προτεραιότητας». «Η Ελλάδα έχει στηρίξει το έργο χωρίς ενδοιασμό» σημείωσε για να προσθέσει σε άλλο σημείο πως «προέκυψαν οικονομοτεχνικής φύσης ζητήματα που αυτή την στιγμή είναι προς επίλυση».

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κλείνοντας την τοποθέτησή του, επέμεινε πως η Ελλάδα παραμένει πιστή στην απαρέγκλιτη εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, υποστηρίζοντας πως η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα υπήρξε πιο προωθημένη από οποιονδήποτε άλλο ευρωπαίο ηγέτη, καθώς τόνισε πως θα αξιολογηθούν τα ζητήματα νομιμότητας που τίθενται.