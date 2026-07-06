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Σαμαράς υποστήριξε ότι η παρακολούθηση προσώπων σε καίριες θεσμικές θέσεις αποτελεί μείζον ζήτημα που απειλεί την εθνική ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ο πρώην πρωθυπουργός επισήμανε ότι οι επανειλημμένες δημόσιες εκκλήσεις του προς την κυβέρνηση για έρευνα της υπόθεσης παρέμειναν μέχρι σήμερα χωρίς καμία επίσημη ανταπόκριση.

Απαντώντας στο θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι τη δικαιοδοσία για το ζήτημα έχει πλέον η δικαιοσύνη, ενώ αρνήθηκε γνώση για σχετική επικοινωνία.

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Το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου, ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά να διερευνηθεί σε πλήρη έκταση η υπόθεση της φερόμενης παγίδευσής του μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Στην αίτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι έχει επανειλημμένα απευθύνει δημόσια έκκληση προς την κυβέρνηση ζητώντας απαντήσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση, χωρίς, όπως αναφέρει, να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανταπόκριση.

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Αναλυτικά η ανακοίνωση και το αίτημα

«Ο πρώην πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα».

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Υποβάλλω την παρούσα, αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, υπόθεση η οποία έχει ήδη λάβει ευρεία δημοσιότητα και προκαλεί εύλογη ανησυχία για την εθνική ασφάλεια και την προάσπισή της, για τη λειτουργία των θεσμών και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, εδώ και μήνες έχει καταστεί δημοσίως γνωστό ότι υπήρξα και εγώ προσωπικά στόχος του εν λόγω κατασκοπευτικού λογισμικού.

Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης. Στις τοποθετήσεις αυτές, έχω επίσης επισημάνει με ιδιαίτερη έμφαση τους σοβαρότατους κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια η λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού εντός της ελληνικής επικράτειας, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Είναι αυταπόδεικτο, ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν καίριες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας.

Επειδή έχω κατ’ επανάληψη ζητήσει από την Κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσης μου χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Υποβάλλω την παρούσα, αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, υπόθεση η οποία έχει ήδη λάβει ευρεία δημοσιότητα και προκαλεί εύλογη ανησυχία για την εθνική ασφάλεια και την προάσπισή της, για τη λειτουργία των θεσμών και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Advertisement

Ειδικότερα, εδώ και μήνες έχει καταστεί δημοσίως γνωστό ότι υπήρξα και εγώ προσωπικά στόχος του εν λόγω κατασκοπευτικού λογισμικού.

Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης. Στις τοποθετήσεις αυτές, έχω επίσης επισημάνει με ιδιαίτερη έμφαση τους σοβαρότατους κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια η λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού εντός της ελληνικής επικράτειας, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Είναι αυταπόδεικτο, ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν καίριες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας.

Επειδή έχω κατ’ επανάληψη ζητήσει από την Κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσης μου χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

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Για τους λόγους αυτούς ζητώ πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής μου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Η απάντηση του Πάυλου Μαρινάκη

Η είδηση αυτή έγινε γνωστή την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη. Ερωτηθείς για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σημείωσε ότι «όταν ένας πολίτης απευθύνεται στη δικαιοσύνη για ένα θέμα, την απάντηση τη δίνει η δικαιοσύνη». Παράλληλα ανέφερε ότι δεν γνωρίζει κάτι για επικοινωνία του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση για το θέμα αυτό.

Σχολιάζοντας ωστόσο τα χθεσινά βίντεο του πρώην πρωθυπουργού, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις» ενώ σχολιάζοντας την επιτυχία που έχουν οι επαναλήψεις κάποιων τηλεοπτικών προγραμμάτων την καλοκαιρινή περίοδο, δήλωσε με νόημα: «Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση, θα αποδώσει και στην πολιτική».

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