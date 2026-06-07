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Η προχθεσινή επίθεση του Αντώνη Σαμαρά εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι ο τελευταίος κρίκος σε μια αλυσίδα αλλεπαλλήλων επιθετικών τοποθετήσεων του πρώην πρωθυπουργού στην ασκούμενη πολιτική του «Μεγάρου Μαξίμου» και εφ´όλης της ύλης. Αυτή τη φορά ο Σαμαράς θεώρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα ως τις δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Η στοχευμένη βολή του Αντώνη αφορά μόνον τον Κυριάκο, τον οποίο θέλει να αποδομήσει στον δεξιό, κεντροδεξιό χώρο, ο οποίος είναι έντονα εχθρικός απέναντι στον Αλέξη. Ο Τσίπρας ουδόλως επηρεάζεται από την επίθεση, αφού ο χώρος στον όποιον απευθύνεται είναι εντελώς διαφορετικός.

Ο Αντώνης Σαμαράς, ως έμπειρος πολιτικός, έχει συγκεκριμένη στρατηγική και οργανωμένη τακτική στην προσπάθεια αποδόμησης του σημερινού πρωθυπουργού. Επισείει – κάθε φορά πιο έντονα – την ίδρυση κόμματος στον επίδικο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Αποφεύγει όμως να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία, θέλοντας να δημιουργήσει ένα κλίμα εναγώνιου εκνευρισμού στην ηγεσία της. Ταυτόχρονα αποφεύγει τις κατά μέτωπον επιθέσεις εναντίον του ως «προδότη» της παράταξης.

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Ο χρόνος τον οποίον θα επιλέξει για να αναγγείλει την ίδρυση του κόμματος του, έχει να κάνει επίσης με τις μετρήσεις για το πιθανό ποσοστό του και πόσο αυτό θα είναι ικανό να προκαλέσει ανεπανόρθωτη φθορά στη ΝΔ. Η ιστορία των σχέσεων Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη είναι γνωστή και ουχί αμελητέα. Ο Αντώνης συνέβαλε στην ανατροπή της κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη και κατατρόπωσε – απροσδοκήτως για κάποιους – την Ντόρα Μπακογιάννη στην διαδικασία εκλογής νέου αρχηγού της ΝΔ. Υπουργοποίησε τον Κυριάκο, όταν ήταν πρωθυπουργός αλλά απεβλήθη από το κόμμα με τον Κυριάκο πρωθυπουργό.

Τώρα ο Αντώνης Σαμαράς θεωρείται από πολλούς – και κυρίως από τον κεντροδεξιό χώρο – ως η μεγαλύτερη απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην προσπάθεια του να επανεκλεγεί πρωθυπουργός και φυσικά να παραμείνει πρόεδρος της ΝΔ. Το πόσο πραγματική θα είναι αυτή η απειλή θα το δούμε με την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά αλλά και την στάση που θα κρατήσει επ´αυτού ο επίσης πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Σε τούτη την προεκλογική περίοδο πρωταγωνιστές θα είναι ο νυν πρωθυπουργός και τρεις πρώην. Αν μη τι άλλο, η πολιτική αρένα θα είναι αρκούντως θορυβώδης.