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Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, με την πλευρά του τελευταίου να καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο απαξίωσης και προσωπικών επιθέσεων εναντίον του, ενώ η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει τις κατηγορίες και επιμένει ότι απαντά αποκλειστικά σε πολιτικό επίπεδο.

Μιλώντας στο OPEN, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσιούτσιας, υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δέχεται συντονισμένες επιθέσεις δύο διαφορετικών μορφών. Όπως ανέφερε, η πρώτη αφορά τη δράση «έμμισθων τρολς» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία –κατά τον ίδιο– αναπαράγουν ύβρεις και προσωπικούς χαρακτηρισμούς σε βάρος του κ. Σαμαρά.

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«Ο κ. Σαμαράς έχει προειδοποιήσει ότι αυτή η στρατηγική είναι λανθασμένη. Πρόκειται για μια επικοινωνιακή καταιγίδα ύβρεων και χυδαιοτήτων», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι «υπάρχει σχέδιο» και ότι ο πρώην πρωθυπουργός «βάλλεται σκοπίμως».

Ο στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά αναφέρθηκε και σε δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών, εστιάζοντας στον χαρακτηρισμό «ακροδεξιός» που είχε αποδώσει στον πρώην πρωθυπουργό ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Όπως υποστήριξε, η συγκεκριμένη αναφορά δεν αποδοκιμάστηκε επαρκώς από την κυβέρνηση, παρά τις σχετικές τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Παράλληλα, ο κ. Τσιούτσιας έκανε λόγο για μια συζήτηση που «εκφεύγει της πολιτικής αντιπαράθεσης και οδηγείται στην προσωποποίηση», απορρίπτοντας τις αναφορές περί προσωπικών διαφορών ή πικριών μεταξύ του Αντώνη Σαμαρά και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Η ΝΔ να κοιτάξει στον καθρέφτη της»

Αναφερόμενος στα σενάρια δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό, σημείωσε πως τυχόν εκλογική υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να αποδοθεί στον κ. Σαμαρά. «Αν η παράταξη του 40% και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπιασε το 25%, τότε θα πρέπει πρώτα να κοιτάξει στον καθρέφτη της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με νόημα σχολίασε και τη σχέση των δύο ανδρών, υπενθυμίζοντας ότι ο κ. Σαμαράς είχε στηρίξει πολιτικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε κρίσιμες στιγμές της πορείας του. «Η διαγραφή του είναι απόφαση του κ. Μητσοτάκη και αυτή η απόφαση θα κριθεί ιστορικά», υποστήριξε.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, απέρριψε τις καταγγελίες περί οργανωμένου σχεδίου στοχοποίησης του πρώην πρωθυπουργού. Μιλώντας επίσης στο OPEN, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά πολιτικά στην κριτική που ασκεί ο κ. Σαμαράς και χαρακτήρισε αρκετές από τις παρεμβάσεις του «άδικες».

Σχετικά με το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, η κ. Σδούκου παραδέχθηκε ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα ήταν ευχάριστη για τη Νέα Δημοκρατία, ωστόσο τόνισε ότι «ο καθένας κάνει τις επιλογές του». Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά δεν θα επηρεάσει ουσιαστικά τη δυναμική της ΝΔ, ξεκαθαρίζοντας ότι εφόσον υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση, αυτή θα διεξαχθεί με πολιτικούς όρους.

Η νέα δημόσια σύγκρουση αποτυπώνει το κλίμα έντασης που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με τον πρώην πρωθυπουργό, ενώ οι συζητήσεις γύρω από τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά συνεχίζουν να τροφοδοτούν έντονο πολιτικό παρασκήνιο.