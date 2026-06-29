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Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος των ελεύθερων επαγγελματιών και η κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Φεύγας υποστήριξε ότι οι προτάσεις του αποσκοπούν στην επανασύνδεση του κόμματος με το παραδοσιακό του ακροατήριο, απορρίπτοντας τις επικρίσεις ότι κινείται εκτός κομματικής γραμμής.

Παράλληλα, κατέθεσε επτά συγκεκριμένες προτάσεις για την αναπτυξιακή αναβάθμιση της Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες εστιάζουν σε υποδομές, εκπαιδευτικά ιδρύματα και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της περιφέρειας.

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Οδηγίες προσωπικά στον πρωθυπουργό, για μια σειρά σημαντικών αποφάσεων, όπως η επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία αλλά και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, που είχε υπερψηφίσει η ΝΔ, έστειλε ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Βασίλης Φεύγας.

Η παρέμβαση, που αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στο εσωτερικό της ΝΔ, έχει ως αποδέκτη τον ίδιο τον πρωθυπουργό, με τον Βασίλη Φεύγα να υποστηρίζει ότι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές προϋποθέτει την επανασύνδεση με το παραδοσιακό κομματικό ακροατήριο.

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Μαρινάκης: Ανάξια σχολιασμού η επιστολή Φεύγα

Σκληρή απάντηση στον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Χαρακτήρισε την επιστολή προς τον πρωθυπουργό για την επαναφορά του Αντώνη Σαμαρά στη «γαλάζια» παράταξη αλλά και την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια ως «ανάξια σχολιασμού».

«Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή Φεύγα τη ΝΔ, δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Ερωτηθείς εάν παραμένει γραμματέας της ΝΔ, ο κ. Μαρινάκης απάντησε: «Απ΄ό,τι γνωρίζω ναι, δεν υπάρχει κάποια αντίθετη ενημέρωση. Δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού».

Η επιστολή Φεύγα

«Δεν είμαι εκτός γραμμής»

Υπερασπιζόμενος δημόσια την πρωτοβουλία του, ο Βασίλης Φεύγας υποστήριξε τη Δευτέρα (29.06.2026), μιλώντας στο OPEN, ότι η επιστολή του «έχει μια διάθεση δημιουργικής προσέγγισης κάποιων θεμάτων» και στόχο «να δούμε δημιουργικά κάποια ζητήματα που έχουν πληγώσει όχι μόνο ένα τμήμα της ΝΔ αλλά και της κοινωνίας».

Απαντώντας στις επικρίσεις ότι κινείται εκτός κομματικής γραμμής, ήταν κατηγορηματικός: «Είναι προτάσεις δημιουργικές για να πάμε ενωμένοι στις εκλογές», ενώ πρόσθεσε πως «δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο στην πολιτική», απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί ψηφοθηρίας.

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Για την πρότασή του σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά έσπευσε να διευκρινίσει ότι «δεν θα μπορούσα ποτέ να απαιτήσω από τον πρωθυπουργό να κάνει κάτι», ενώ για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών επανέλαβε ότι «ένα τμήμα των ψηφοφόρων θεωρεί ότι δεν εκφράστηκαν οι προβληματισμοί τους».

Ερωτηθείς εάν φοβάται ενδεχόμενη διαγραφή, απάντησε πως «δεν θεωρώ ότι είμαι εκτός γραμμής, εκφράζω μια μερίδα ψηφοφόρων», ενώ διέψευσε τα σενάρια περί προσέγγισής του με ενδεχόμενο πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. «Αυτά είναι σενάρια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όποιος ξέρει τη δική μου διαδρομή και τη σχέση μου με τον πρωθυπουργό, καταλαβαίνει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Οι προτάσεις Φεύγα

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, η επιστολή του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ περιλαμβάνει τρεις βασικές προτάσεις στρατηγικής για τη διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας στις επόμενες κάλπες, αλλά και επτά παρεμβάσεις που αφορούν την ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας, από την οποία κατάγεται το κομματικό στέλεχος.

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Το πλέον ηχηρό σημείο της επιστολής αφορά το νομοθετικό πλαίσιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο Βασίλης Φεύγας υποστηρίζει ότι «ένα σημαντικό τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι οι απόψεις και οι ευαισθησίες του δεν εκφράστηκαν επαρκώς κατά τη σχετική δημόσια συζήτηση», προτείνοντας την κατάργηση της σχετικής νομοθεσίας ώστε, όπως αναφέρει, να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης με ένα κομμάτι της εκλογικής βάσης.

Εξίσου πολιτικά φορτισμένη είναι η πρόταση για πρωτοβουλία ενότητας της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης. Ο Βασίλης Φεύγας εισηγείται την άρση της διαγραφής του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία υπήρξε ιστορικά ισχυρότερη όταν εξέφραζε το σύνολο του κεντροδεξιού χώρου. Κατά την εκτίμησή του, μια τέτοια πρωτοβουλία θα εξέπεμπε «ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης και πολιτικής ωριμότητας» ενόψει των επόμενων εκλογών.

Παράλληλα, ζητεί ουσιαστική αναμόρφωση του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, χαρακτηρίζοντάς την μεταρρύθμιση υπέρ της μεσαίας τάξης και της περιφέρειας.

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Στο δεύτερο μέρος της επιστολής, ο Βασίλης Φεύγας παραθέτει επτά προτάσεις για την ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας, με αιχμή τη σύνδεση του Πλατυγιαλίου και του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό, την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Αγρίνιο-Καρπενήσι, την αναβάθμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου, την ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων, την αξιοποίηση των λιμνών και του Αμβρακικού Κόλπου, καθώς και ειδικό πρόγραμμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Κλείνοντας την επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, υποστηρίζει ότι η διατήρηση της εκλογικής αυτοδυναμίας και η ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας αποτελούν «αλληλένδετους στόχους», επισημαίνοντας πως η Αιτωλοακαρνανία μπορεί να εξελιχθεί «από έναν ξεχασμένο νομό σε αναπτυξιακό πρότυπο», εφόσον, όπως σημειώνει, «οι υποσχέσεις του παρελθόντος γίνουν πράξη σήμερα».

Η επιστολή του γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ

«Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

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Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σήμερα σε μια μοναδική πολιτική θέση. Έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό αποτύπωμα μεταρρυθμίσεων, έχει ενισχύσει την οικονομία, έχει αποκαταστήσει το κύρος της χώρας διεθνώς και έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά κρίσεις και προκλήσεις.

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Η επόμενη εκλογική νίκη, όμως, δεν θα κριθεί μόνο από το έργο που έχει ήδη παραχθεί.

Θα κριθεί από την ικανότητά μας να δώσουμε στους πολίτες ένα νέο λόγο να εμπιστευθούν ξανά τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Για να μπορέσουν όμως οι πολίτες να ακούσουν το νέο λόγο θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν απόσταση με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό.

Με αυτή τη λογική, καταθέτω τρεις προτάσεις στρατηγικής για τη διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και επτά προτάσεις για την ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, που αποτελεί ταυτόχρονα και μια από τις μεγαλύτερες εκλογικές περιφέρειες της χώρας.

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Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για τα ομόφυλα ζευγάρια

Ένα σημαντικό τμήμα των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι οι απόψεις και οι ευαισθησίες του δεν εκφράστηκαν επαρκώς κατά τη σχετική δημόσια συζήτηση.

Απαιτείται η κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου με στόχο την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με πολίτες που ιστορικά στήριξαν την παράταξη.

Αναμόρφωση στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών

Η ουσιαστική αναμόρφωση στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών θα αποτελούσε μια βαθιά μεταρρύθμιση υπέρ της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών και της περιφέρειας, ενισχύοντας το αίσθημα φορολογικής δικαιοσύνης.

Πρωτοβουλία ενότητας της ευρύτερης κεντροδεξιάς παράταξης

Η Νέα Δημοκρατία ήταν πάντοτε ισχυρότερη όταν εξέφραζε το σύνολο του κεντροδεξιού χώρου.

Στο πλαίσιο αυτό, μια πρωτοβουλία άρσης της διαγραφής του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και ένα δημόσιο κάλεσμα ενότητας θα έστελναν ένα ισχυρό μήνυμα συσπείρωσης και πολιτικής ωριμότητας.

Β. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Σύνδεση του Πλατυγιαλίου με την Ιόνια Οδό

Η αξιοποίηση του λιμένα Πλατυγιαλίου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

Η σύνδεσή του με την Ιόνια Οδό θα ενισχύσει τις επενδύσεις, τη μεταποίηση και τις δυνατότητες ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής που είναι απομονωμένη.

Σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό

Η σύνδεση του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της Αιτωλοακαρνανίας με τον βασικό εθνικό οδικό άξονα αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη του νομού.

Οδικός άξονας Αγρίνιο – Καρπενήσι

Πρόκειται για το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο της ενδοχώρας της Αιτωλοακαρνανίας.

Η ολοκλήρωσή του θα συνδέσει αποτελεσματικά την Αιτωλοακαρνανία με τη Στερεά Ελλάδα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και τον πρωτογενή τομέα.

Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου

Η μεγάλη γεωγραφική έκταση της Αιτωλοακαρνανίας απαιτεί ένα πολυετές πρόγραμμα βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου, με έμφαση στην οδική ασφάλεια και στη σύνδεση των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών. Αρκετά χωριά και οικισμοί του νομού συνδέονται το 2026 με χωματόδρομους.

Ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Η ίδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων και η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής, στη συγκράτηση νέων ανθρώπων και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

Ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης των λιμνών και του Αμβρακικού

Η Τριχωνίδα, η Λυσιμαχεία, η Αμβρακία και ο Αμβρακικός Κόλπος αποτελούν μοναδικούς φυσικούς πόρους με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης.

Ένα ενιαίο σχέδιο ήπιου τουρισμού, αθλητικών δραστηριοτήτων, οικοτουρισμού και αγροδιατροφής μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο για τον νομό.

Ειδικό πρόγραμμα στήριξης του πρωτογενούς τομέα

Η Αιτωλοακαρνανία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παραγωγικούς νομούς της χώρας.

Απαιτούνται νέα αρδευτικά έργα, μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής, στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών προϊόντων, ώστε ο πρωτογενής τομέας να αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης.

Κύριε Πρόεδρε,

Η διατήρηση της αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας και η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας αποτελούν αλληλένδετους στόχους. Η Αιτωλοακαρνανία, ως ο μεγαλύτερος νομός της χώρας, μπορεί να αποτελέσει χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πολιτικής επιλογής. Από έναν ξεχασμένο νομό μπορεί να αποτελέσει αναπτυξιακό πρότυπο για το μέλλον, αλλά για να συμβεί αυτό οι υποσχέσεις του παρελθόντος πρέπει να γίνουν πράξη σήμερα.

Με παντοτινή εκτίμηση και σεβασμό,

Βασίλης Φεύγας

Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού & Επικοινωνίας Νέας Δημοκρατίας»