Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης εξέπεμψε μηνύματα ενότητας κατά τη διάρκεια κομματικής εκδήλωσης στη Μεσσηνία.

Ο ίδιος αναφέρθηκε με τιμητικά λόγια στον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι η παράταξη παραμένει ενωμένη παρά τις όποιες υφιστάμενες διαφορές.

Κυρανάκης κάλεσε τα στελέχη σε συσπείρωση ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027, εκφράζοντας αισιοδοξία για νέα νίκη.

Κατά την ομιλία του, άσκησε έντονη κριτική στην Αριστερά για ζητήματα όπως η διαχείριση της οικονομικής κρίσης και το μεταναστευτικό.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, ευρωβουλευτές και πλήθος μελών της παράταξης, ολοκληρώνοντας τον κύκλο παρουσίας της Νέας Δημοκρατίας στην Πελοπόννησο.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πολιτικά μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κατά τη διάρκεια κομματικής εκδήλωσης στη Μεσσηνία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη διατήρησης της ενότητας της παράταξης.

Έκανε μάλιστα αναφορά στον Αντώνη Σαμαρά, κάτι που έχει ξεχωριστή βαρύτητα, καθώς έγινε σε μια χρονική συγκυρία όπου εντείνονται τα σενάρια για ενδεχόμενη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Advertisement

Advertisement

Η εκδήλωση της ΔΕΕΠ Μεσσηνίας, που πραγματοποιήθηκε στη Θουρία παρουσία της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, ολοκλήρωσε έναν κύκλο έντονης κυβερνητικής και κομματικής παρουσίας στην Πελοπόννησο. Στην περιοχή βρέθηκαν τις προηγούμενες ημέρες κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και της ΝΔ, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της επαφής με τις τοπικές κοινωνίες και προβολής του κυβερνητικού έργου.

Το χαρακτηριστικό απόσπασμα της ομιλίας του κ. Κυρανάκη

Ένας «εξαιρετικός πρωθυπουργός»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στα πρώτα του πολιτικά βήματα, θυμίζοντας ότι το 2014 ο Αντώνης Σαμαράς τον συμπεριέλαβε στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, όταν ήταν μόλις 26 ετών. Όπως είπε, μία από τις πρώτες περιοδείες που πραγματοποίησε τότε ήταν στην Καλαμάτα, σημειώνοντας ότι η Μεσσηνία κατέχει ξεχωριστή θέση στην προσωπική και πολιτική του διαδρομή.

Με ιδιαίτερα θερμά λόγια χαρακτήρισε τον Αντώνη Σαμαρά «εξαιρετικό πρωθυπουργό», υποστηρίζοντας ότι υπηρέτησε τη χώρα σε μία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, ενώ επισήμανε ότι η γενιά των νεότερων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ξεχάσει τη στήριξη που τους παρείχε στα πρώτα τους πολιτικά βήματα.

«Τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε και δεν ξεχνάμε ότι μας πίστεψε όταν ξεκινούσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως, παρά τις όποιες διαφορές, «ανήκουμε όλοι στην ίδια πολιτική οικογένεια» και πως «ούτε το χάσμα είναι τόσο μεγάλο, ούτε οι διαφορές μας τόσο μεγάλες». Όπως είπε, αυτό που ενώνει τη Νέα Δημοκρατία είναι το κοινό όραμα για μια ισχυρή Ελλάδα.

Μήνυμα συσπείρωσης αλλά και βολές προς την Αριστερά

Ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα αποδίδεται στις τοποθετήσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, καθώς ερμηνεύονται ως μήνυμα ενότητας προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας σε μια περίοδο έντονης φημολογίας για τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Advertisement

Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος κάλεσε τα στελέχη και τα μέλη της παράταξης να παραμείνουν συσπειρωμένα, ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξασφαλίσει νέα εκλογική νίκη. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της Αριστεράς, ασκώντας κριτική για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, το μεταναστευτικό και την υπόθεση Novartis.

Με τις παρεμβάσεις του επιχείρησε να αναδείξει τις πολιτικές διαφορές της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση, ενώ ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα εσωκομματικής συνοχής, σε μια περίοδο όπου οι πολιτικές εξελίξεις και οι συζητήσεις για πιθανές ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροδεξιάς βρίσκονται στο προσκήνιο.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης οι ευρωβουλευτές, Δημήτρης Τσιόδρας και Φρέντης Μπελέρης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη και βουλευτής Μεσσηνίας, Γιάννης Λαμπρόπουλος, οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, κομματικά στελέχη και πλήθος μελών και φίλων της Νέας Δημοκρατίας από ολόκληρη τη Μεσσηνία.

Advertisement

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)