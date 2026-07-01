Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την κυβέρνηση του Ισραήλ δεν είναι μια απλή πολιτική δήλωση. Είναι μια σημαντική εθνική υπενθύμιση: ότι η Ιστορία δεν μπορεί να μένει κλειδωμένη στα αρχεία, ούτε να υποτάσσεται στις σκοπιμότητες της συγκυρίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός και Πρόεδρος της ΝΔ, χαρακτήρισε «γενναίο βήμα» την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, τονίζοντας ότι πλέον πρέπει να ακολουθήσει και η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Η απόφαση εγκρίθηκε ομόφωνα από την ισραηλινή κυβέρνηση, με την τελική κοινοβουλευτική διαδικασία να περνά από την Κνεσέτ.

Advertisement

Advertisement

Ο Αντώνης Σαμαράς θέτει ουσιαστικά ένα ζήτημα που αφορά όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και το παρόν της περιοχής μας. Η Τουρκία, διάδοχο κράτος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εξακολουθεί να αρνείται ιστορικές ευθύνες, ενώ την ίδια ώρα προβάλλει αναθεωρητικές αξιώσεις, από το Αιγαίο μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Γι’ αυτό και η αναγνώριση των γενοκτονιών δεν είναι μόνο θέμα μνήμης. Είναι και ανάχωμα απέναντι στην παραχάραξη, στην ατιμωρησία και στον νεοοθωμανικό αναθεωρητισμό.

Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία. Το υπουργείο Εξωτερικών θα μπορούσε να ξεκινήσει μια συστηματική, ήρεμη αλλά επίμονη διπλωματική εκστρατεία. Όχι με κραυγές, αλλά με τεκμηρίωση. Όχι ως αντιτουρκική εμμονή, αλλά ως διεθνή υπόθεση ιστορικής δικαιοσύνης.

Σε κάθε συνάντηση υπουργού, υφυπουργού ή γενικού γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών με ξένους ομολόγους, το θέμα μπορεί να τίθεται έστω με μία φράση, με ένα υπόμνημα, με έναν φάκελο. Το ίδιο μπορεί να κάνει ο πρωθυπουργός σε διεθνείς επαφές υψηλού επιπέδου. Και γιατί όχι, να αναλάβει πρωτοβουλία και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δίνοντας θεσμικό κύρος σε μια εθνική αποστολή μνήμης.

Η αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το Ισραήλ δημιουργεί ένα νέο παράθυρο. Ο Αντώνης Σαμαράς δείχνει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να το αφήσει να κλείσει. Γιατί οι λαοί που ξεχνούν μικραίνουν. Και οι λαοί που θυμούνται, διεκδικούν με αξιοπρέπεια τη θέση τους στην Ιστορία.

ΥΓ.: Πόσο κρίμα που σε αυτή την πρόταση του Αντώνη Σαμαρά δεν αντέδρασε έστω με μία κουβέντα ούτε το κυβερνών κόμμα, ούτε η αντιπολίτευση σε όλο της το εύρος. Αυτό μην το σχολιάσω… Θα είναι βαριά η λέξη…