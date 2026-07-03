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Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της τηλεφωνικής φάρσας των Ρώσων Vovan και Lexus σε βάρος του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, Θάνου Ντόκου.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας δεν εντόπισε στοιχεία που να του δημιουργήσουν σοβαρές υποψίες, αν και παραδέχθηκε ότι ορισμένες ερωτήσεις προς το τέλος της επικοινωνίας τον προβλημάτισαν, με αποτέλεσμα να ενημερώσει την ΕΥΠ.

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Σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, ο κ. Ντόκος εξήγησε ότι οι συνομιλητές του είχαν στη διάθεσή τους πλήρη στοιχεία που παρέπεμπαν σε επίσημη επικοινωνία, όπως ονόματα, διευθύνσεις και επιστολόχαρτα. Όπως είπε, όλα αυτά τον οδήγησαν να πιστέψει ότι συνομιλούσε με εκπροσώπους του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας και ειδικότερα με τον Ουκρανό ομόλογό του, Ρουστέμ Ουμέρωφ.

Παράλληλα, οι Ρώσοι φαρσέρ ισχυρίζονται ότι η πρώτη επαφή έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας πως απέστειλαν μήνυμα σε λογαριασμό Gmail και έλαβαν απάντηση. Από την πλευρά του, ο κ. Ντόκος τόνισε ότι τα προσωπικά του στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι δημόσια διαθέσιμα και ότι απαιτείται ειδική αναζήτηση για να εντοπιστούν.

Πρόσθεσε ακόμη πως η μορφή της επικοινωνίας και η ορολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν συμβατές με τις καθιερωμένες διαδικασίες επίσημων επαφών, γεγονός που δεν του άφησε περιθώρια να αμφισβητήσει εξαρχής τη γνησιότητά της.

Η απάντηση των Ρώσων φαρσέρ, όμως, ήταν διαφορετικής οπτικής, λέγοντας πως το μόνο που έκαναν ήταν να του στείλουν από gmail και να τους απαντήσει.

Δείτε βίντεο όσα είπε ο Θάνος Ντόκος:

Δείτε την ανάρτηση που έκανε στο Χ ο Vovan.

Κατά τον κ. Ντόκο η απάτη δεν περιορίστηκε σε μια τηλεφωνική φωνή ή σε δύο άγνωστα πρόσωπα σε μια σύνδεση. Όπως είπε, όταν άνοιξε η τηλεδιάσκεψη, είδε στην οθόνη τον Ουκρανό ομόλογό του, με εικόνα και φωνή. «Όπως βλέπω εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά στην δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, περιγράφοντας ότι υπήρχε κανονική συζήτηση και ότι η εικόνα αντιδρούσε σε όσα έλεγε.



Αυτό, κατά τον κ. Ντόκο, είναι και το ανησυχητικό σημείο. Μέχρι σήμερα, όπως εξήγησε, τα ελληνικά πρωτόκολλα ασφαλείας είχαν προσαρμοστεί στο προηγούμενο κύμα τηλεφωνικών φαρσών, όπου θύματα είχαν πέσει ακόμη και ηγέτες, πρωθυπουργοί και υπουργοί. Για τον λόγο αυτό, η ύπαρξη και εικόνας και φωνής θεωρήθηκε πρόσθετο επίπεδο επιβεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή, όμως, η ύπαρξη εικόνας όχι μόνο δεν προστάτευσε τη διαδικασία, αλλά έγινε μέρος της παγίδας.



Δείτε σε βίντεο την φάρσα στον Θάνο Ντόκο: