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Κοντά στην επανέναρξή τους βρίσκονται οι έρευνες για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης, καθώς απομένουν τα τελευταία διαδικαστικά βήματα για την έκδοση της σχετικής NAVTEX.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η έκδοση της ναυτικής οδηγίας αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, στις 7 ή 8 Νοεμβρίου 2026.

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Τα τελευταία βήματα για την έκδοση της NAVTEX

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η εταιρεία που έχει αναλάβει τη διεξαγωγή των ερευνών έχει ήδη αποστείλει τις απαραίτητες συντεταγμένες στο υπουργείο Εξωτερικών.

Το επόμενο βήμα είναι η θετική εισήγηση της διυπουργικής επιτροπής, η οποία αναμένεται έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα ανοίξει ο δρόμος για την έκδοση της NAVTEX.

Άμεσος απόπλους του ερευνητικού πλοίου

Μετά την έκδοση της ναυτικής οδηγίας, το πλοίο που έχει αναλάβει τις έρευνες αναμένεται να αποπλεύσει άμεσα, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες στην περιοχή της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος που θα κάνει τις έρευνες, παραμένει στο λιμάνι του Ηρακλείου, περιμένοντας το «πράσινο φως» για τον απόπλου.

Έτσι, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι προβλεπόμενες διαδικασίες, η επανέναρξη των ερευνών για το καλώδιο Κύπρου – Κρήτης βρίσκεται πλέον προ των πυλών.