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Οι τουρκικές αναγγελίες στοχεύουν επίσης το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor, υποστηρίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαθέτει τη νόμιμη εξουσία για τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις διεκδικήσεις της για το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, ισχυριζόμενη ότι απαιτείται η άδειά της για την πραγματοποίηση ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ελληνική πλευρά απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς, ενώ η Κύπρος προχώρησε στη δική της αναγγελία για γεωφυσικές έρευνες εντός της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης.

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Η επανέναρξη των ερευνών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων κινήσεων της Άγκυρας, η οποία εξέδωσε μέσα σε λίγες ώρες και δεύτερη αντι-NAVTEX.

Οι δύο τουρκικές αναγγελίες αφορούν θαλάσσιες περιοχές από τις οποίες πρόκειται να περάσει το καλώδιο και όπου το πλοίο Abeille Marengo αναμένεται να πραγματοποιήσει τις σχετικές έρευνες.

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Λίγες ώρες μετά την προσπάθεια αμφισβήτησης της ελληνικής περιοχής ευθύνης και της αρμοδιότητας έκδοσης NAVTEX, με αφορμή την ελληνική αναγγελία για τη διεξαγωγή της πολυεθνικής άσκησης ΕΥΝΟΜΙΑ, η Τουρκία επανέρχεται, επιχειρώντας να παρέμβει σε ένα σημαντικό έργο, αυτό του East to Med Corridor (EMC), του καλωδίου μεταφοράς δεδομένων που θα συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Σαουδικής Αραβίας, της Κύπρου και της Ελλάδας.

Η Κύπρος εξέδωσε NAVTEX για την αναγγελία εργασιών του πλοίου S/V KOBI RUEGG εντός της κυπριακής ΑΟΖ, για το διάστημα από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, οι οποίες αφορούν γεωφυσικές έρευνες για το καλωδιακό σύστημα East to Med Corridor (EMC).

H ελληνική πλευρά είχε εκδώσει την Πέμπτη NAVTEΧ σχετική NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση EUNOMIA στη συγκεκριμένη περιοχή, από την οποία αναμένεται να περάσει και το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo στο πλαίσιο των διαδικασιών για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο (GSI). Η τουρκική πλευρά απάντησε την Παρασκευή με αντι-NAVTEX για την ίδια άσκηση, όπου χαρακτηρίζει αναρμόδιο τον σταθμό του Ηρακλείου και αρμόδιο τον σταθμό της Αττάλειας.

Επιμένει στη γραμμή της «Γαλάζιας Πατρίδας» η Άγκυρα

Η Τουρκία επαναλαμβάνει μέσω της νέας NAVTEX ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εκπροσωπεί το κράτος που ιδρύθηκε το 1960, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η χρήση του όρου «Κύπρος» δεν συνιστά αναγνώριση της ελληνοκυπριακής διοίκησης ούτε επηρεάζει τα δικαιώματά της βάσει των Συνθηκών Εγγυήσεως και Εγκαθίδρυσης του 1960.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρες τις προσπάθειες, όπως υποστηρίζει, νομιμοποίησης των ισχυρισμών της ελληνοκυπριακής πλευράς μέσω NAVTEX, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τις αποδέχεται.

Οι κινήσεις αυτές επιβεβαιώνουν την επιμονή της Άγκυρας να διεκδικεί αρμοδιότητες έκδοσης ναυτικών αναγγελιών στην Ανατολική Μεσόγειο, προβάλλοντας παράλληλα το δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας», το οποίο αποτυπώθηκε σε χάρτη και συντεταγμένες που κατέθεσε μονομερώς στον ΟΗΕ το 2020.

H Τουρκία υποστηρίζει πως απαιτείται η άδειά της για να περάσει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ (GSI- Great Sea Interconnector), ισχυρισμό που η Ελλάδα απορρίπτει.