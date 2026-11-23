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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Τουρκία εξέδωσε τη ναυτική οδηγία NAVTEX 1169/26, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή από το Καστελλόριζο έως τον κόλπο της Αττάλειας για υδρογραφικές έρευνες.

Το ερευνητικό σκάφος TCG Çeşme θα πραγματοποιεί δραστηριότητες χαρτογράφησης και συλλογής δεδομένων από τις 23 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2026.

Η συγκεκριμένη δέσμευση παρουσιάζει γεωπολιτικό ενδιαφέρον καθώς επικαλύπτεται εν μέρει με το μονομερώς ανακηρυγμένο «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγιέ–Κας».

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της τουρκικής στρατηγικής για την προβολή διεκδικήσεων και τον έλεγχο θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι αρχές της Τουρκίας ζητούν από τα διερχόμενα πλοία να τηρούν μεγάλη απόσταση από το ερευνητικό σκάφος κατά τη διάρκεια της αποστολής.

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Νέα προκλητική κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο πραγματοποιεί η Τουρκία, βγάζοντας NAVTEX για έρευνες νότια του Καστελλόριζου με το υδρογραφικό TCG ÇEŞME (Τσεσμέ).

Ειδικότερα, το τουρκικό σκάφος (ανήκει στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό) προορίζεται να πραγματοποιήσει «υδρογραφικές έρευνες» από τις 23 Νοεμβρίου ως τις 12 Δεκεμβρίου σε μια περιοχή που «πιάνει» εκτάσεις δυνητικής ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

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Ακολουθεί η τουρκική NAVTEX.

TURNHOS N/W : 1169/26

MEDITERRANEAN SEA

HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 23 NOV-12 DEC 26 IN AREA BOUNDED BY;

35 49.84 N – 029 26.36 E

35 50.25 N – 030 17.01 E

36 00.37 N – 030 16.77 E

36 00.86 N – 030 33.85 E

36 00.69 N – 031 05.29 E

36 18.73 N – 031 05.16 E

36 19.72 N – 031 52.25 E

35 49.23 N – 031 54.29 E

35 48.70 N – 031 11.00 E

35 34.08 N – 030 16.91 E

35 33.90 N – 029 26.42 E

35 49.84 N – 029 26.36 E

WIDE BERTH REQUESTED. CANCEL THIS MESSAGE 122059Z DEC 26.

Οι περιοχές που καλύπτει η NAVTEX φαίνονται να συνδέονται με «θαλάσσιο πάρκο» που έχει κηρύξει παράνομα η Τουρκία, και δεν εμφανίζονται κοντά στις περιοχές των ερευνών που σχετίζονται με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου. Υπενθυμίζεται πως τις εν λόγω έρευνες πραγματοποιεί το ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo.

Hidrografik ve oşinografik araştırma gemisi TCG Çeşme (A-599), 1965 yılında inşa edilmiş ve 2000’lerin başında modernize edilmiş Türk Deniz Kuvvetleri’nin sayılı araştırma gemilerinden biridir. Hidrografik : Su altında bulunan fiziksel özelliklerin araştırılmasıdır. Tarama, deniz yapıları, açık deniz sondajı vb. gibi tüm deniz aktivitelerini etkileyen su altındaki tüm faktörleri ölçme bilimidir. Oşinografik : Okyanusları ve denizleri inceleyen bir bilim dalıdır. Suların jeolojik, kimyasal, fiziksel ve biyolojik açılardan kapsam, içerik ve özelliklerini ortaya koymayı amaçlar. — BATTLESHIP LOVER ⚓ (@Yamato_Armada) June 28, 2025

Με τη NAVTEX η Τουρκία καλεί τα άλλα σκάφη να κρατούν μεγάλες αποστάσεις από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος («Wide Berth Requested»). Αναμένεται να φανεί τι αντίδραση θα υπάρξει από την ελληνική πλευρά.

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Η περιοχή που δεσμεύει η νέα τουρκική NAVTEX

Ειδικότερα, το δυτικό τμήμα της περιοχής ερευνών (ανατολικά της Ρόδου, νότια της Αττάλειας) συμπίπτει με τμήμα της θαλάσσιας ζώνης που η Τουρκία έχει εντάξει στον σχεδιασμό του πάρκου. Σημειώνεται πάντως πως στο κείμενο της NAVTEX η Τουρκία δεν επικαλείται περιβαλλοντικούς λόγους.

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