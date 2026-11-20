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Ο ίδιος διευκρίνισε πως η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αναγνωρίζει κανένα κυριαρχικό δικαίωμα.

Παράλληλα, ο υπουργός διέψευσε κατηγορηματικά τα περί μυστικής συνάντησης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη.

Ο βουλευτής Αλέξανδρος Καζαμίας αμφισβήτησε τις κυβερνητικές θέσεις ζητώντας τη δημοσιοποίηση της ρηματικής διακοίνωσης και διερευνώντας τις αναφορές περί μυστικής διπλωματίας.

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Με σαφή τρόπο ο Γιώργος Γεραπετρίτης έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό, από το βήμα της Βουλής, τονίζοντας με νόημα ότι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο που πραγματοποιεί έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου πλέει εντός της περιοχής που καλύπτει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, έχοντας λάβει ελληνική άδεια και λειτουργώντας με ελληνική NAVTEX.

«Επειδή κόπτεστε ότι αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί τετελεσμένα. Το γαλλικό ερευνητικό πλοίο αυτή τη στιγμή ξέρετε σε ποια θαλάσσια ζώνη βρίσκεται; Βρίσκεται εντός “τουρκολιβυκού” με ελληνική άδεια και ελληνική NAVTEX. Αυτό αρκεί», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Γεραπετρίτης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρου Καζαμία.

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Ο υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε πως η ρηματική διακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης προς την Άγκυρα είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα, υπογραμμίζοντας ότι «δεν συνιστά άδεια» και «δεν αποδίδει κυριαρχικό δικαίωμα» στην Τουρκία.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης, παράλληλα, απέρριψε τα περί μυστικής διπλωματίας, διαψεύδοντας με κατηγορηματικό τρόπο πως υπήρξε συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. «Καμία συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη-Ερντογάν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν υπήρξε. Είναι αστεϊσμός τα περί μυστικής διπλωματίας. Δεν υπάρχει άλλη κυβέρνηση και άλλος υπουργός στη Μεταπολίτευση που να ενημερώνει τόσο τακτικά και εμπεριστατωμένα. Χρησιμοποιείτε μια κινδυνολογία που δεν έχει τεθεί ούτε στην Κύπρο ούτε καν στην Τουρκία. Μιλήσατε για κεκτημένα, για τετελεσμένα» σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επέμεινε πως η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας στην Τουρκία είναι μια επικοινωνία χωρίς καμία απολύτως νομική ισχύ. «Βρισκόμαστε σε επικοινωνία με Γαλλία, θέλησε να δώσει ενημέρωση, είναι ξεκάθαρη η θέση της κυβέρνησης, ότι η όποια ενημέρωση δεν θα πρέπει να παραπέμπει υπό οποιαδήποτε εκδοχή σε αίτημα αδείας. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό το οποίο συνέβη από τη γαλλική πλευρά. Η επικοινωνία έγινε μετά την έκδοση της άδειας» περιέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών.

«Ρωτήστε την πρόεδρό σας που είναι νομικός και γνώστρια του Διεθνούς Δικαίου. Μπορεί μια επικοινωνία τρίτων χωρών να καθορίσει θαλάσσιες ζώνες; Είμαστε σοβαροί; Μιλάτε για προηγούμενο; Αυτό δεν τόλμησε να το πει κανείς. Δεν υπέχει θέση αίτησης άδειας ούτε προδιάθεση σε ζητήματα θαλασσίων ζωνών η ρηματική διακοίνωση. Καμία άδεια δεν ζητήθηκε, κανένα προηγούμενο δεν ετέθη», τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημαίνοντας πως η ρηματική διακοίνωση της γαλλικής κυβέρνησης προς την Άγκυρα είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα, επισημαίνοντας ότι «δεν συνιστά άδεια» και «δεν αποδίδει κυριαρχικό δικαίωμα» στην Τουρκία.

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, από την πλευρά του, ζήτησε να δοθεί στην δημοσιότητα το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όντως είχε ενημερωτικό χαρακτήρα ή αν αναγνωρίζει τις τουρκικές διεκδικήσεις. «Γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση ότι η γαλλική κυβέρνηση θα απέδιδε νοτ βερμπάλ στην Τουρκία ή όχι; Μόνο και μόνο το ότι η Γαλλία ενημέρωσε την Τουρκία, αυτό σημαίνει εμμέσως ότι η Τουρκία έχει διεκδικήσεις σε θαλάσσιες ζώνες που ανήκουν στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας όσον αφορά υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Γιατί δεν έχετε αναζητήσει το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης, αν όχι από Γαλλία, τότε από την Αίγυπτο;» σημείωσε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας. «Έγινε μυστική συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον κύριο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τη συνέντευξη του Χακάν Φιντάν. Ισχύει αυτό ή όχι;» έθεσε μάλιστα το ερώτημα προς την πλευρά του υπουργού Εξωτερικών, επικαλούμενος την συνέντευξη στην εφημερίδα «Τα Νέα» του Χακάν Φιντάν.