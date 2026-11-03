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Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει κανονικά, καθώς έχει ήδη εκδοθεί η σχετική άδεια, ξεκαθάρισε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την διάρκεια της κλειστής συνεδρίασης της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας τόνισε πως η Ελλάδα θα διασφαλίσει ότι το έργο θα γίνει κανονικά και πως εάν υπάρξουν εμπόδια από την πλευρά της Άγκυρας στις εργασίες πόντισης του καλωδίου, τότε η Ελλάδα θα προχωρήσει στις αναγκαίες επιχειρησιακές παρεμβάσεις ώστε το έργο να προχωρήσει.

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Σημειώνεται πως ο Γιώργος Γεραπετρίτης ενημερώνει σήμερα την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για τις διατλαντικές σχέσεις και εξελίξεις στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.