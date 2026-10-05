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«Δεν υπάρχει περίπτωση για άδεια ή οτιδήποτε παρεμφερές από την Τουρκία προκειμένου να αρχίσει το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, γιατί δεν προβλέπεται. Η υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωράει και είναι θέμα των επόμενων εβδομάδων» δήλωσε στο ΕΡΤnews ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «υπάρχει μεγάλο εύρος στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στο θέμα της ενέργειας» και πρόσθεσε: «Στο θέμα των γεωτρήσεων, οι δύο μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες ενέργειας, επενδύουν στη χώρα μας δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Μάλιστα η πρώτη ερευνητική γεώτρηση γίνεται από την κοινοπραξία της ExxonMobil – Energean – HELLENIQ ENEGRGY και είναι η Energean που κάνει τη γεώτρηση άρα Έλληνες γεωφυσικοί και μηχανικοί, δηλαδή διπλή ψήφος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα».

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«Ο Κάθετος διάδρομος, είναι η απάντηση της Ελλάδας και της περιοχής στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί η περιοχή από το ρωσικό φυσικό αέριο, σχολίασε ο υπουργός.

«Σε αυτή την απόφαση, η Ελλάδα και οι υπόλοιπες γειτονικές χώρες είπαν “έχουμε τις υποδομές να είμαστε εμείς η δίοδος από την οποία θα αντικατασταθεί το ρωσικό φυσικό αέριο”. Ο Kάθετος Διάδρομος αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή και περιορίζει τον ρόλο της Τουρκίας και της Ρωσίας στα ενεργειακά» σημείωσε.

Για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, ο Στ. Παπασταύρου τόνισε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι ο Αμερικανός υπουργός έρχεται μόνο στην Αθήνα και δεν επισκέπτεται και την Τουρκία και πρόσθεσε ότι αυτή η επίσκεψη «επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών και ουσιαστικά έρχεται ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της ανατολικής Μεσογείου».