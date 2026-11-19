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Στο 24,1% βρίσκεται η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου σε δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega, με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να ακολουθεί στο 12,5% και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, στο 10,9%.

Το ΚΚΕ στην τέταρτη θέση με 5,1%, ενώ η Ελληνική Λύση είναι στο 4,4% και η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,2%. Στο 4% η Φωνή Λογικής, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 3.9%. Σε υψηλότερα ποσοστά (12,2%) η αδιευκρίνιστη ψήφος.

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Πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση – ποσοστό 68% – επιμένουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση στη χώρα και μόλις το 28% υποστηρίζει ότι πηγαίνουν προς τη σωστή.

Ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, δηλαδή ο ο μέσος όρος του ισοζυγίου της αξιολόγησης της σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας (θετικά-αρνητικά) και του ισοζυγίου της πρόβλεψης για την οικονομία (θα καλυτερέψει-θα χειροτερέψει), κινείται στο -48%.

Ως προς τα προβλήματα που προκαλούν αυτή την αρνητική εκτίμηση, οι πολίτες ιεραρχούν πιο ψηλά την ακρίβεια (55% των αυθόρμητων απαντήσεων), ενώ ψηλά κείναι η οικονομία (32%) και η διαφθορά (15%).

Στην αξιολόγηση για το ποιος είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με 29% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13%. Ο Νίκος Ανδρουλάκη είναι στο 7%, ενώ πολύ ψηλά εξακολουθεί να είναι ο «Κανένας» με 25%.

Η συσπείρωση της ΝΔ βρίσκεται στο 67,7%, με απώλειες προς τη γκρίζα ζώνη, το ΠΑΣΟΚ, τη Φωνή Λογικής και την Ελληνική λύση. Το ΠΑΣΟΚ έχει συσπείρωση 71% και διαρροές προς την ΕΛΑΣ, τη ΝΔ και την Πλεύση Ελευθερίας.