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Σε νέες προκλητικές αναφορές προέβη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δηλώνοντας πως «θα συνεχίσουμε και την αποφασιστική μας στάση απέναντι σε βήματα που θα έβλαπταν τα εθνικά μας συμφέροντα και τα δικαιώματα των ομογενών μας στη “Δυτική Θράκη” και τα Δωδεκάνησα».

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ προέβη στις δηλώσεις αυτές στο πλαίσιο της επιτροπής σχεδιασμού και προϋπολογισμού της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, ενώ ζήτησε επίλυση του Κυπριακού με δημιουργία δύο κρατών.

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«Υπογραμμίζουμε σε κάθε ευκαιρία το γεγονός ότι στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί, δύο ξεχωριστές δημοκρατίες και δύο ξεχωριστά κράτη, και υπερασπιζόμαστε σε κάθε βήμα τον δίκαιο αγώνα των Τουρκοκυπρίων» ανέφερε σχετικά.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ μίλησε και για τη Λιβύη, χαρακτηρίζοντάς την αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος για την ανατολική Μεσόγειο, σχολιάζοντας πως «η ομόφωνη έγκριση στις 20 Οκτωβρίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης, η οποία εδρεύει στην ανατολική ζώνη, του Μνημονίου Κατανόησης για την Οριοθέτηση των Θαλασσίων Ζωνών Δικαιοδοσίας που ισχύει μεταξύ των χωρών μας από το 2019, καταδεικνύει ότι η πολιτική αρχών που ακολουθούμε αποδίδει αποτελέσματα».