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Τουρκικό αεροσκάφος CN-235 και ένα drone (UAV) πραγματοποίησαν σειρά από παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου την Τετάρτη, μία ημέρα μετά την αυξημένη δραστηριότητα της Τρίτης, που περιελάμβανε εικονική αερομαχία.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ, σημειώθηκαν τρεις παραβάσεις ΚΕΚ (1 από το UAV και 2 από το CN-235) και 5 παραβιάσεις ΕΕΧ (1 από το UAV και 4 από το CN-235) σε βορειοανατολικό και κεντρικό Αιγαίο.

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Τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Την Τρίτη 2 σχηματισμοί των 2 F-16 (συνολικά 4 μαχητικά, εκ των οποίων τα 2 ήταν οπλισμένα) και 5 drones πραγματοποίησαν 9 παραβάσεις ΚΕΚ (2 από τα F-16 και 7 από τα UAV) και 10 παραβιάσεις (6 από τα F-16 και 4 από τα UAV) σε βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν και υπήρξε μία εμπλοκή.