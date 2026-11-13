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Ο «Νέαρχος», η δεύτερη ελληνική φρεγάτα FDI (Belharra) αναμένεται να καταφθάσει στην Ελλάδα στα τέλη του Νοεμβρίου, και το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα εντυπωσιακά πλάνα από το Λοριάν και τη Βρέστη, όπου βρίσκεται το πλοίο αυτή τη στιγμή.

Μετά την επίσημη παραλαβή του σκάφους από το ΠΝ, ο «Νέαρχος» μετέβη στη Βρέστη για να παραλάβει τα όπλα του. H τελετή παραλαβής της τρίτης φρεγάτας, του «Φορμίωνα», αναμένεται τον Δεκέμβριο, ενώ η τέταρτη και τελευταία, ο «Θεμιστοκλής» αναμένεται το 2028.

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Η επιδίωξη είναι στο τέλος αυτής της δεκαετίας το Πολεμικό Ναυτικό να διαθέτει 10 σύγχρονες/ εκσυγχρονισμένες φρεγάτες (4 FDI, 4 εκσυγχρονισμένες ΜΕΚΟ και 2 μεταχειρισμένες Bergamini) με πιθανότητα να αποκτηθούν άλλες 2 (Bergamini).