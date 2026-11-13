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Ανατολικά της Καρπάθου βρίσκεται το γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo, αρχίζοντας τις έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου.

Μία φρεγάτα του Πολεμικού Ναυτικού βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή, όπως και μία τουρκική, σε μεγάλη απόσταση από το Abeille Marengo. Σύμφωνα με πληροφορίες, η όποια ελληνική στρατιωτική παρουσία θα χαρακτηρίζεται από αναλογικότητα απέναντι στην όποια αντίστοιχη τουρκική. Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη το τουρκικό σκάφος είχε στείλει μήνυμα μέσω ασυρμάτου στο γαλλικό ερευνητικό, επαναφέροντας τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί «τουρκικής υφαλοκρηπίδας» και «συγκατάθεσης» της Άγκυρας, με άμεση ελληνική απάντηση πως το Abeille Marengo βρίσκεται σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του. Δεν έχει γίνει γνωστό κάποιο άλλο περιστατικό.

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Στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με ανοικτές πηγές, δεν φαίνονταν να κινούνται τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Την Πέμπτη πάντως, έλαβε χώρα εμπλοκή (εικονική αερομαχία) με οπλισμένα τουρκικά F-16, στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως στην ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία διεξάγει, από τις 9 ως τις 20 Νοεμβρίου, τη μεγάλη πολυεθνική ανθυποβρυχιακή άσκηση «Mavi Balina 2026» (Γαλάζια Φάλαινα).

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, βρέθηκε την Πέμπτη στην Κρήτη (Ρέθυμνο), όπου παρακολούθησε την τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «Μίνωας-26» της 5ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας (V Μεραρχία Κρητών), με τη συμμετοχή εφέδρων και εθνοφυλάκων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η απειλή προέρχεται από χώρα που είναι 10 φορές μεγαλύτερη από εμάς…η πατρίδα μας δεν είναι στη “γειτονιά των αγγέλων”. Είναι σε μια ζηλευτή γεωγραφικά περιοχή, αλλά με πολλά προβλήματα, με πολλές προκλήσεις, με πολλές απειλές».

To θέμα με το καλώδιο στην Τουρκία

Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, το θέμα φαίνεται να έχει πλέον υποβαθμιστεί από τα τουρκικά ΜΜΕ. Η γενικότερη γραμμή, όπως εκφράστηκε από τουρκικές πηγές στο TRT, είναι πως δόθηκε «συγκατάθεση» στις εργασίες του Abeille Marengo και απετράπη η κλιμάκωση και η προσπάθεια της Ελλάδας για «δημιουργία τετελεσμένων».

Έχει προηγηθεί «πόλεμος» με NAVTEX μεταξύ Ελλάδας- Κύπρου και Τουρκίας, η οποία επιχειρεί να παρουσιαστεί ως αυτή που «έδωσε άδεια» για να προχωρήσουν οι διαδικασίες- κάτι που διαψεύδουν κατηγορηματικά η Ελλάδα και η Λευκωσία, τονίζοντας πως άδεια ζητήθηκε και δόθηκε μόνο από τις ίδιες.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, αναμένεται να παρουσιάσει στους πολιτικούς αρχηγούς τις τελευταίες εξελίξεις και τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης το Σάββατο.