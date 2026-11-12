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Νομοσχέδιο για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στην αγορά εργασίας βρίσκεται σε διαβούλευση, δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στο πλαίσιο του Ετήσιου Συνεδρίου του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (ΙΙΑ Greece), στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Όπως ανέφερε, επιχειρεί να θεσπίσει κανόνες, όρους και φίλτρα για τη λειτουργία της στις επιχειρήσεις. Σε αυτή τη διαδικασία ριζικού μετασχηματισμού, η συμβολή των εσωτερικών ελεγκτών είναι καταλυτικής σημασίας, προκειμένου η ενσωμάτωση της ΤΝ στη σημερινή αγορά εργασίας να γίνει ομαλά, πρόσθεσε η κυρία Κεραμέως.

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Η υπουργός ανέφερε ότι ο εσωτερικός έλεγχος έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τη σημερινή επιχείρηση στην Ελλάδα. Όπως επισήμανε, μια ουσιαστική εργασιακή νοοτροπία οικοδομείται όταν οι κανόνες αποτελούν μέρος της λειτουργίας της επιχείρησης και όταν ενσωματώνονται στοιχεία όπως η πρόληψη, η διαφάνεια και η αξιολόγηση κινδύνων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές, όπως υποστήριξε, στέκονται δίπλα στη διοίκηση, εντοπίζουν αδυναμίες και συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι το 2025 εκσυγχρονίστηκε η εργασιακή νομοθεσία, το 2026 ψηφίστηκε ο νόμος για τη μισθολογική διαφάνεια, ενώ το νέο Εργάνη 2 αναβαθμίζει τη σχέση των επιχειρήσεων με το κράτος και απλοποιεί διαδικασίες, συμβάλλοντας στην καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας τους.

Όλα αυτά, όπως σημείωσε, συμβαίνουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον που μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς. Η ανεργία στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον στο 7,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, 8 στους 10 πολίτες εργάζονται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί έως και 42%. Την ίδια στιγμή, η μεγάλη αλλαγή στην αγορά εργασίας είναι η επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης.