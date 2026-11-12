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Κλειστό είναι σήμερα το 1ο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού μετά την ενεργοποίηση του συστήματος ανίχνευσης αερίου που είναι εγκατεστημένο στη σχολική μονάδα, καθώς υπάρχει φόβος για διαρροή προπανίου.

Οι μαθητές δεν θα προσέλθουν στο σχολείο και θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης.

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Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, η προσωρινή αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας αποφασίστηκε χθες το απόγευμα. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, αναμένεται να φτάσουν εντός της ημέρας πιστοποιημένοι φορείς για τη διενέργεια ελέγχων.

Οι ειδικοί θα διαπιστώσουν για ποιο λόγο ενεργοποιήθηκε το σύστημα ανίχνευσης και θα αξιολογήσουν την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων.