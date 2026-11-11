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Γράφει ο Γ. Κ. Μ, συνταγματάρχης ε.α. του Ελληνικού Στρατού

Το παρόν κείμενο είχε γραφτεί αρχικά με αφορμή τη συντριβή του F-4 Phantom της ΠΑ , στις 30 Ιανουαρίου 2023 στην Ανδραβίδα, με αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο χειριστών του. Δημοσιεύεται με αφορμή τη γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας.

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«ΠΕΡΑΣΕΣ»

Χυμάς από την ακινησία, για λίγο ξυρίζεις τα κύματα που καμμιά φορά ασπρίζουν πρόσκαιρα μα πάντα σβήνουν στο βαθύ μπλε.

Σε θέλγει αυτό το βαθύ μυστηριακό μπλε, το εγκαταλείπεις όμως και χύνεσαι στο απέραντο γαλάζιο του ουρανού.

Καθώς κρέμεσαι στο στερέωμα, το μυαλό και οι αισθήσεις σου αλλάζουν ρυθμούς. Από εκεί ψηλά βλέπεις και σκέφτεσαι με διαφορετικό τρόπο. Όλα φαίνονται πλέον στην αληθινή τους διάσταση. Ανεβαίνεις πιο ψηλά και έχεις μπροστά σου την εικόνα που πραγματικά σε συγκινεί, την όλη Πατρίδα σου που είναι γεμάτη από άπειρες μικρές άσβηστες φλόγες όπως των κεριών. Είναι οι ζωοδότες φλόγες της Ελληνικής Πατρίδας, το ξέρεις και το νοιώθεις. Ένας ήλιος ολόλαμπρος με απλοχεριά σκορπίζει το εκτυφλωτικό φως του, μα αυτό δεν μειώνει το φως των κεριών. Καθώς πλέεις ήρεμα προς τις εσχατιές της Πατρίδας σου, στα βάθη, πέρα από τα όρια που σού όρισαν, βλέπεις αναρίθμητες μικρές, φλογίτσες κάτω από αλλότρια πολύχρωμα, χονδροειδή σκέπαστρα, το ίδιο άσβηστες. Εκπέμπουν πολύ δειλά μα ακριβώς το ίδιο φως με τις φλόγες των κεριών της Πατρίδας σου, είναι ίδιες, γνωρίζεις άλλωστε πολύ καλά το κάθε φως, αφού τόσες φορές έχεις ριχθεί στην φωτεινή απεραντοσύνη.

Η εικόνα με τις ανοιχτές και σκεπασμένες φλόγες εκτοπίζει οτιδήποτε άλλο διεκδικεί χώρο και χρόνο στην ψυχή και το μυαλό σου, νοιώθεις πως βρίσκεσαι σε άλλο χώρο και χρόνο.

Επιστρέφοντας αλλάζεις πορεία, ενεργοποιείς όλες σου τις δυνάμεις, τις φθάνεις στο όριο, περνάς μέσα από τις πιο δύσκολες χαράδρες που ξέρεις και επιστρέφεις, χαϊδεύοντας την πολύ ήρεμη επιφάνεια της θάλασσας. Επανήλθες στον κοινό κόσμο της καθημερινότητας μέχρι αύριο.

Και ξεκινάς πάλι αύριο που έγινε σήμερα, όμως σήμερα η θάλασσα με το μυστηριακό, σαγηνευτικό της μπλε, σε αγκαλιάζει μην αφήνοντάς σε να χυθείς στο γαλάζιο του ουρανού.

Πέρασες πλέον στον άλλο χώρο ,στον άλλο χρόνο, έγινες μία ακόμη άσβηστη φλόγα της Ελληνικής Πατρίδας, πέρασες στον χώρο της Εθνικής Αθανασίας.